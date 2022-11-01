Вечером вторника, 1 ноября, в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как пожилой мужчина выкидывает из автобуса молодого человека, сопроводив это пинком под пятую точку. На видео никто из пассажиров не пытается остановить его, а лишь просит водителя уехать.
Причину таких жестких мер пояснил очевидец, который рассказал, что молодой человек выкрикивал в общественном транспорте нацистские лозунги периода фашистской Германии. Сами события происходили на улице Орбитальной.
«Пассажиры это терпеть не стали, один мужчина схватил его, дал пендаля и выкинул из салона», — рассказал очевидец. В конце видео запечатлено, как скандальный ростовчанин рухнул на землю около остановки без воздействия со стороны, поэтому автор ролика предположил, что он мог находиться под воздействием каких-либо веществ или алкоголя.
Ранее в Ростовской области выросли цены на проезд в общественном транспорте.