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Ростовчане выкинули из автобуса пассажира, выкрикивающего нацистские лозунги

1 ноября 15:29
Фото: t.me/rostov_glavniy
В Ростове на Северном горожане выкинули из автобуса местного жителя, который выкрикивал нацистские лозунги, сообщения об этом появились в соцсетях.

Вечером вторника, 1 ноября, в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как пожилой мужчина выкидывает из автобуса молодого человека, сопроводив это пинком под пятую точку. На видео никто из пассажиров не пытается остановить его, а лишь просит водителя уехать. 

Причину таких жестких мер пояснил очевидец, который рассказал, что молодой человек выкрикивал в общественном транспорте нацистские лозунги периода фашистской Германии. Сами события происходили на улице Орбитальной. 

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«Пассажиры это терпеть не стали, один мужчина схватил его, дал пендаля и выкинул из салона», — рассказал очевидец. В конце видео запечатлено, как скандальный ростовчанин рухнул на землю около остановки без воздействия со стороны, поэтому автор ролика предположил, что он мог находиться под воздействием каких-либо веществ или алкоголя. 

Ранее в Ростовской области выросли цены на проезд в общественном транспорте. 

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