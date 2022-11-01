«Пассажиры это терпеть не стали, один мужчина схватил его, дал пендаля и выкинул из салона», — рассказал очевидец. В конце видео запечатлено, как скандальный ростовчанин рухнул на землю около остановки без воздействия со стороны, поэтому автор ролика предположил, что он мог находиться под воздействием каких-либо веществ или алкоголя.