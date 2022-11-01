В Орловском районе Ростовской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили огромную свалку мусора на земельных угодьях. Свалка состояла из различных строительных и бытовых отходов. Площадь загрязнения составляет 1,8 гектара. Уточняется, что собственником захламленного участка является расположенный рядом «Племенной завод „Орловский“».