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Рядом с заводом в Ростовской области нашли свалку, отравившую почву цинком

1 ноября 08:27
Фото: 1MI
В Ростовской области выявлено загрязнение почвы цинком и бензапиреном, сообщили в Россельхознадзоре.

В Орловском районе Ростовской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили огромную свалку мусора на земельных угодьях. Свалка состояла из различных строительных и бытовых отходов. Площадь загрязнения составляет 1,8 гектара. Уточняется, что собственником захламленного участка является расположенный рядом «Племенной завод „Орловский“».

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После проведения лабораторных анализов установлено, что в почве превышены показатели цинка и бензапирена.

Заводу объявлено предостережение о необходимости ликвидировать свалку.

Ранее жители Ростова пожаловались на огромную свалку в центре города.

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#Алина Заярная#Ростовская область#Экология#Мусор
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