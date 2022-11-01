В первую декаду ноября прогнозируются дожди. Более того, на севере Ростовской области может пойти первый мокрый снег, однако он быстро растает. Температура воздуха днем в среднем составит от +3 до +8 градусов. Ночью ожидается похолодание от +1 до +6 градусов. Вместе с тем в отдельные дни может потеплеть до +13 градусов.