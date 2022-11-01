Последний месяц осени в Ростовской области будет разнообразным, уточнила синоптик Елена Назарова 161.ру. Аномального количества осадков ожидать не стоит, они будут в пределах, а то и меньше нормы. Температура воздуха также окажется близкой к нормальным среднемесячным значениям.
В первую декаду ноября прогнозируются дожди. Более того, на севере Ростовской области может пойти первый мокрый снег, однако он быстро растает. Температура воздуха днем в среднем составит от +3 до +8 градусов. Ночью ожидается похолодание от +1 до +6 градусов. Вместе с тем в отдельные дни может потеплеть до +13 градусов.
С 10 по 20 ноября легкое потепление также сохранится. Дневная температура воздуха в эти дни составит от +3 до +9 градусов, ночью же может похолодать до -1 градуса. Обильных осадков не ожидается.
Наконец, в последнюю декаду месяца может снова выпасть мокрый снег. Также обильно будут лить дожди. Днем столбики термометров остановятся на отметке от +4 до +9 градусов, а ночью — от -3 до +2 градусов.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области ожидаются заморозки до -6 градусов с 1 по 3 ноября.