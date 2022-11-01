Спортивный сезон-2022 завершился в Суворовском

Для бегунов подготовили четыре дистанции: 1 км – для детей, 5 км, 10 км и 15 км – для взрослых. Детская гонка прошла отдельно, а вот взрослые, и мужчины, и женщины, соревновались на равных условиях и стартовали вместе. Все дошедшие до финиша спортсмены получили медали индивидуального дизайна, а занявшие первые три места на дистанции в пятнадцать километров ещё и были награждены денежными призами.