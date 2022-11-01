Спортивный сезон-2022 завершился в Суворовском

Почти полторы сотни юных и взрослых участников из Ростовской области собрались в парке имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Суворовском, чтобы посоревноваться в скорости и выносливости.
Для бегунов подготовили четыре дистанции: 1 км – для детей, 5 км, 10 км и 15 км – для взрослых. Детская гонка прошла отдельно, а вот взрослые, и мужчины, и женщины, соревновались на равных условиях и стартовали вместе. Все дошедшие до финиша спортсмены получили медали индивидуального дизайна, а занявшие первые три места на дистанции в пятнадцать километров ещё и были награждены денежными призами.
Как отметил президент Федерации гонок с препятствиями Ростовской области Николай Бритвин, забег прошел, в том числе, и в поддержку тех спортсменов и постоянных участников гонок, которые отправились на специальную военную операцию отдавать долг Родине и показывать, чего стоят закаленные спортом дончане.
Остается добавить, что, судя по отзывам участников, забег действительно удался на славу и потребовал от спортсменов выложиться по максимуму. А протоколы соревнований, список победителей трейлового забега и еще больше фото и видеоматериалов, прошедших в ушедшем спортивном сезоне соревнований, можно посмотреть в группе