Страховой Дом ВСК — участник FINOPOLIS 2022

В деловой программе Finopolis Александр Тарновский, генеральный директор ВСК, выступит в секции «Границы кибербезопасности: есть ли они?», а также примет участие в круглом столе ВСС «Future Ins: трансформация финансовой услуги в эпоху цифровизации». Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК, станет одним из спикеров пленарной дискуссии «Цифровой сёрфинг: волна за волной», выступит в секции «Цифровая ипотека — возможно ли это?», а также примет участие в круглом столе Ассоциации ФинТех.