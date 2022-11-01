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Таганрог выделил на ликвидацию свалки на Николаевском шоссе 920,7 миллиона рублей

1 ноября 17:21
Фото: pxhere.com
В Таганроге на ликвидацию несанкционированной свалки отходов, вредной для окружающей среды, выделили более 920 миллионов рублей, информация об этом появилась на портале закупок.

Заказчиком конкурса выступила администрация города Таганрога, которая ищет подрядчика, способного рекультивировать земельный участок на Николаевском шоссе, 36 и 36-1, а также убрать несанкционированную свалку и опасные отходы, которые могут нанести вред окружающей среде. Причиной заказа таких работ стало прекращение деятельности полигона, а целью — восстановление почвы для дальнейшей эксплуатации. Начальная стоимость контракта составляет более 920,7 миллиона рублей. 

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От подрядчика требуют подготовить план производственных работ в течение 10 дней с момента заключения контракта, установить видеонаблюдение за объектом, а также не допускать выхода сточных вод и фильтрата за пределы полигона в период работ. 

Заявки будут принимать до 16 ноября, победителя конкурса выберут через два дня, а ликвидацию полигона необходимо выполнить в срок до 30 декабря 2030 года. 

Ранее в правительстве РФ рассказали, какие регионы лучше других справляются с планом мероприятий по реализации реформы ТКО.

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