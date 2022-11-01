Заказчиком конкурса выступила администрация города Таганрога, которая ищет подрядчика, способного рекультивировать земельный участок на Николаевском шоссе, 36 и 36-1, а также убрать несанкционированную свалку и опасные отходы, которые могут нанести вред окружающей среде. Причиной заказа таких работ стало прекращение деятельности полигона, а целью — восстановление почвы для дальнейшей эксплуатации. Начальная стоимость контракта составляет более 920,7 миллиона рублей.