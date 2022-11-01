Сегодня стало известно, что режим ЧС в городе отменен. Санитарный врач города Валентина Тыквинская доложила, что, по результатам новых лабораторных исследований, показатели воды улучшились. Ее можно употреблять, однако только в кипяченом виде. В связи с чем, подвоз воды гражданам также отменен.