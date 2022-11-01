21 октября в городе Каменск-Шахтинском был введен режим ЧС из-за опасной воды, поступавшей из кранов. Уточнялось, что вода пригодна только для технических целей. Пить и использовать для бытовых нужд ее запретили. Для граждан организовали регулярный подвоз воды.
Сегодня стало известно, что режим ЧС в городе отменен. Санитарный врач города Валентина Тыквинская доложила, что, по результатам новых лабораторных исследований, показатели воды улучшились. Ее можно употреблять, однако только в кипяченом виде. В связи с чем, подвоз воды гражданам также отменен.
Ранее сообщалось, что в начале ноября жители Ростова на сутки останутся без воды.