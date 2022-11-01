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Роспотребнадзор разрешил пить только кипяченную воду в части Ростовской области

1 ноября 10:39
Фото: Тейнесавайи/CC BY SA3.0/wiki
В Каменск-Шахтинском Ростовской области отменили режим ЧС и подвоз воды, сообщает местная администрация.

21 октября в городе Каменск-Шахтинском был введен режим ЧС из-за опасной воды, поступавшей из кранов. Уточнялось, что вода пригодна только для технических целей. Пить и использовать для бытовых нужд ее запретили. Для граждан организовали регулярный подвоз воды.

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Сегодня стало известно, что режим ЧС в городе отменен. Санитарный врач города Валентина Тыквинская доложила, что, по результатам новых лабораторных исследований, показатели воды улучшились. Ее можно употреблять, однако только в кипяченом виде. В связи с чем, подвоз воды гражданам также отменен.

Ранее сообщалось, что в начале ноября жители Ростова на сутки останутся без воды.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#ЖКХ#Вода#ЧС#Ростов-на-Дону#Ростов#Каменск-Шахтинский
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