Повышение коснулась цен на проезд в общественном транспорте в Ростовской области. В небольших городах региона стоимость поездки в автобусе сравнялась с ростовским тарифом. Так, с 1 ноября до 30 рублей подорожал пассажирский проезд в Морозовске. Столько же картой заплатит за проезд житель города-миллионника Ростова.
Также с 1 ноября до 30 рублей повысилась стоимость проезда на общественном транспорте в Батайске. Власти объяснили индексацию подорожанием обслуживания и ремонта самих автобусов. Чтобы поддерживать на том же уровне качество транспорта, было необходимо повысить цену на проезд.
Инфляция дошла и до Азова. Там на 20 рублей подорожал билет на маршрутку, курсирующую между Азовом и Ростовом. Сейчас стоимость проезда из одного города в другой составляет без малого 120 рублей.
Растут цены на общественный транспорт и в самом Ростове. Так, с сегодняшнего дня до 28 рублей подорожал проезд на троллейбусах и трамваях города. До этого пассажиры платили 23 рубля.