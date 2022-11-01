Также с 1 ноября до 30 рублей повысилась стоимость проезда на общественном транспорте в Батайске. Власти объяснили индексацию подорожанием обслуживания и ремонта самих автобусов. Чтобы поддерживать на том же уровне качество транспорта, было необходимо повысить цену на проезд.