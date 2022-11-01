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В части Ростовской области выросли цены на проезд в общественном транспорте 1 ноября

1 ноября 09:28
Фото: donland.ru
Общественный транспорт Ростовской области
В последнее время в нескольких городах Ростовской области поднялась цена проезда в общественном транспорте, сообщают местные жители.

Повышение коснулась цен на проезд в общественном транспорте в Ростовской области. В небольших городах региона стоимость поездки в автобусе сравнялась с ростовским тарифом. Так, с 1 ноября до 30 рублей подорожал пассажирский проезд в Морозовске. Столько же картой заплатит за проезд житель города-миллионника Ростова.

Также с 1 ноября до 30 рублей повысилась стоимость проезда на общественном транспорте в Батайске. Власти объяснили индексацию подорожанием обслуживания и ремонта самих автобусов. Чтобы поддерживать на том же уровне качество транспорта, было необходимо повысить цену на проезд.

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Инфляция дошла и до Азова. Там на 20 рублей подорожал билет на маршрутку, курсирующую между Азовом и Ростовом. Сейчас стоимость проезда из одного города в другой составляет без малого 120 рублей.

Растут цены на общественный транспорт и в самом Ростове. Так, с сегодняшнего дня до 28 рублей подорожал проезд на троллейбусах и трамваях города. До этого пассажиры платили 23 рубля.

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