В магазин за металлом

Сегодняшний «Северсталь Маркет» — это удобный сайт с быстрой загрузкой всех страниц, который не требует для совершения заказа участия специалиста IT или материально-технического обеспечения. Предприниматель с помощью компьютера или смартфона легко может оформить заказ, быстро заключить договор, отследить статус заказа в личном кабинете и через уведомления в WhatsApp или e-mail. Такой спектр услуг доступен в любое время суток, в «Северсталь Маркете» деловая активность отмечается и поздним вечером, и даже ночью. Набор фильтров помогает легко найти нужную продукцию. Разобраться в ассортименте тоже не составит труда: описание товара в каталоге содержит его основные характеристики, информацию о соответствии ГОСТам и нормам, об упаковке, а также рекомендации по его использованию и дополнительной обработке.