В магазин за металлом

Электронная платформа продаж сегодня есть практически у любого производителя независимо от того, что он поставляет на рынок. Электронная коммерция в сегменте B2B, у крупных производителей и поставщиков промышленной продукции, открывает для потребителей новые возможности: это покупки в формате 24/7, экономия времени на поиск необходимого товара и средств на его оплату, быстрое оформление документов, оперативная доставка.
Формат онлайн-покупок как нельзя лучше подходит для малого и среднего бизнеса, который более гибок в бизнес-процессах и стремится находить пути решения своих проблем. К примеру, для потребителей металлопродукции возможность оперативно подобрать и приобрести небольшую партию под конкретный заказ — это оптимальный вариант решения текущих бизнес-задач.
Одной из первых среди металлургических компаний на эти запросы откликнулась «Северсталь». «Несколько лет назад компания запустила полноценный интернет-магазин по продаже металлопроката, а в этом году мы усовершенствовали его под потребности малого и среднего бизнеса, — рассказывает руководитель интернет-магазина „Северсталь Маркет“ Валерий Мурашкин. — Потребители металлопроката уже оценили обновленный современный дизайн, более простое и понятное оформление заказа, быструю загрузку всех страниц и удобную мобильную версию».
Малый бизнес нацелен на мелкооптовые онлайн-закупки металлопроката по понятному и удобному алгоритму, который уже сформировал для пользователей розничный и мелкооптовый ритейл. Поэтому в интернет-магазине введены регистрация по СМС вместо паролей, понятная навигация по каталогу вместо звонков и консультаций, упрощенное заключение договора и обмен документами в личном кабинете, есть возможность оплаты заказа удобным способом на выбор и доставка максимум на следующий день.
Сегодняшний «Северсталь Маркет» — это удобный сайт с быстрой загрузкой всех страниц, который не требует для совершения заказа участия специалиста IT или материально-технического обеспечения. Предприниматель с помощью компьютера или смартфона легко может оформить заказ, быстро заключить договор, отследить статус заказа в личном кабинете и через уведомления в WhatsApp или e-mail. Такой спектр услуг доступен в любое время суток, в «Северсталь Маркете» деловая активность отмечается и поздним вечером, и даже ночью. Набор фильтров помогает легко найти нужную продукцию. Разобраться в ассортименте тоже не составит труда: описание товара в каталоге содержит его основные характеристики, информацию о соответствии ГОСТам и нормам, об упаковке, а также рекомендации по его использованию и дополнительной обработке.
При оформлении заказа автоматически происходит пересчет веса металлопроката в штуки, где это требуется, подбор партий и резервирование, а также расчет стоимости доставки и сервисов с выбором даты в «умном календаре», учитывающем выходные и праздничные дни.
Немаловажно, что в интернет-магазине малый и средний бизнес получает доступ к продукции «Северстали» наравне с крупным заказчиком и может приобрести все, что хранится на складах дистрибуционной сети «Северстали» по всей России: горячекатаный и холоднокатаный металлопрокат, прокат с покрытием, сортовой и фасонный прокат, трубы и гнутые профили. При этом закупка возможна от одной товарной единицы. Приобретая металлопрокат, можно сразу же заказать его переработку в сервисном металлоцентре.
Ограниченный доступ к кредитным ресурсам — едва ли не основная проблема малого предпринимательства. В отличие от крупных компаний у малого бизнеса не всегда есть возможность задействовать собственные оборотные средства. Даже если предприниматель готов к высоким процентам по кредиту, то его получение может затянуться. В «Северсталь Маркете» учтены и эти особенности малого и среднего бизнеса.
В интернет-магазине действуют различные способы оплаты металлопроката — в кредит, в рассрочку, с использованием таких инструментов как факторинг, банковская гарантия.
Одним из самых популярных финансовых сервисов для онлайн-продаж стало использование кредитных бизнес-карт от банков-партнеров. Оформив карту, можно пользоваться кредитной линией на покупку металла в размере до 1 млн рублей с беспроцентным периодом до 100 дней. Зачастую этот кредит выступает оборотным капиталом для предпринимателя: за три месяца он успевает приобрести сырье, произвести продукцию, поставить ее заказчику, погасить кредит за счет части выручки и опять воспользоваться картой.
«Мы с удовольствием пользуемся финансовыми сервисами и получаем выгоду от покупок в интернет-магазине компании. Радуют расширенный ассортимент товара и актуальность цен на него», — отметил Роман Лазуренко, генеральный директор компании «ТОР ТЗПО».
Одним словом, цифровые сервисы на платформе интернет-магазина значительно упростили путь предпринимателя от выбора до получения товара за счет оптимизации всех процессов закупки. В результате электронные продажи уже привлекли к сотрудничеству сотни новых заказчиков.
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