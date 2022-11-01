В начале ноября жители Ростовской области пишут «Большой этнографический диктант»

По традиции, диктант приурочен к Дню народного единства и будет проходить в двух форматах, как онлайн, так и офлайн. Организатором мероприятия выступить Федеральное агентство по делам национальностей.
Как отмечает первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, желающих принять участие в этой акции становится больше год от года.
— Ежегодно участниками диктанта становятся миллионы жителей России и зарубежных стран. Дончане активно участвуют в диктанте с 2016 года. Уже в прошлом году количество участников мероприятия возросло до 53 тысяч человек, — пояснил Игорь Гуськов.
По его словам, главной задачей мероприятия служит привлечение внимания людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих нашу страну. Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации, что особенно важно в сегодняшнее непростое время.
Стоит отметить, что задания для диктанта будут поделены по возрастным группам. Участникам до 16 лет будет предложено ответить на 20 общефедеральных вопросов. Старше 16 лет — 30 вопросов, 20 из которых будут общими для всех возрастных групп. 10 дополнительных вопросов будут сформированы отдельно для каждого субъекта России с учетом особенностей, а для заграничных площадок – посвященные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации.
Ответить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru. Правильные ответы будут опубликованы на сайте диктанта до 11 ноября.