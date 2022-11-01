В начале ноября жители Ростовской области пишут «Большой этнографический диктант»

Стоит отметить, что задания для диктанта будут поделены по возрастным группам. Участникам до 16 лет будет предложено ответить на 20 общефедеральных вопросов. Старше 16 лет — 30 вопросов, 20 из которых будут общими для всех возрастных групп. 10 дополнительных вопросов будут сформированы отдельно для каждого субъекта России с учетом особенностей, а для заграничных площадок – посвященные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации.