В национальный проект ИРИ вошли достижения Хабаровского края

Перед участниками исследования стояла задача перечислить ключевые события региона за последнее 20-летие, которые больше всего повлияли на его развитие.
Сегодня в центре внимания – Хабаровский край. Столица региона, Хабаровск, является молодым и перспективным городом. Год от года жизнь горожан становится все более комфортной и интересной, пишут NewsNN.ru.
После наводнения 2013 года реконструировали историческую набережную Хабаровска. Восстановительные работы осуществлялись в рамках федпрограммы программы развития внутреннего и въездного туризма.
Также в областной столице появился новый терминал внутренних линий аэропорта имени Г.И. Невельского. Со строительства этого объекта началась реализация проекта по развитию всего комплекса аэропорта как многофункционального бизнес-парка Air City. С того времени площадь воздушной гавани увеличилась до 27 000 квадратных метров, то есть стала вдвое больше. Объем финансирования этого инвестпроекта составил 4,9 миллиарда рублей.
В качестве еще одного достижения региона местные жители отметили появление в краевой столице Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии – единственного в России специализированного медучреждения, в котором работает отделение дневного стационара. С 2010 года здесь было проведено около 75 000 операций. 47 000 пациентов получили высокотехнологичную медпомощь за счет средств из федерального бюджета.
Важным для региона достижением за последние годы стало и появление первой скоростной магистрали в Дальневосточном регионе «Обход Хабаровска». Расчетная скорость движения по этой автотрассе составляет 120 километров в час. Строительство магистрали осуществлялось в рамках первого на Дальнем Востоке проекта, который реализуется на условиях ГЧП (государственно-частного партнерства). Капиталовложения в объект составили 47 миллиардов рублей.
В 2018 году в Комсомольске-на-Амуре начала работать Инженерная школа на базе реконструированной средней школы № 25. В оснащение нового учебного заведения вложили 440 миллионов рублей.