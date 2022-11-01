В национальный проект ИРИ вошли достижения Хабаровского края

Также в областной столице появился новый терминал внутренних линий аэропорта имени Г.И. Невельского. Со строительства этого объекта началась реализация проекта по развитию всего комплекса аэропорта как многофункционального бизнес-парка Air City. С того времени площадь воздушной гавани увеличилась до 27 000 квадратных метров, то есть стала вдвое больше. Объем финансирования этого инвестпроекта составил 4,9 миллиарда рублей.