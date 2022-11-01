В нацпроект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» включили достижения Чукотки

В городах и селах Чукотского АО запустили программу переселения жителей из ветхих и аварийных домов. Она реализуется в Анадырском, Чукотском и Билибинском районах, Провиденском городском округе, а также в городах Анадырь и Эгвекинот. В этом году ключи от нового жилья были переданы 26 семьям из Усть-Белая. Аварийный жилфонд здесь полностью расселен, как и в Канчалане.