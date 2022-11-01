В нацпроект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» включили достижения Чукотки

Развитие дорожной инфраструктуры, строительство аэродромов и реализация программы по переселению из аварийных домов стали самыми значимыми достижениями для жителей Чукотского автономного округа. Об этом рассказали эксперты Института развития интернета, которые провели опрос местного населения в рамках нацпроекта “20 главных событий России за 20 лет”.
Реализацией данного проекта занимается медиахолдинг 1MI. В этом ему помогают эксперты из АНО «Институт развития интернета». Путем опроса жителей разных субъектов России исследователи выяснили, какие эпизоды современной истории в наибольшей степени повлияли на жизнь молодого поколения. На ключевые вопросы исследования отвечали участники фокус-групп, сформированных по всей стране, передают muksun.fm.
Чукотка находится на самом востоке Российской Федерации, в материковой части страны. В последние два десятилетия здесь было сделано многое для улучшения качества жизни местного населения.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории округа строятся автомагистрали. Протяженность чукотской дорожной сети составляет свыше 1800 километров. С 2021 года в Анадыре было отремонтировано около 10 километров трасс. Сейчас планируется отремонтировать 5 объектов улично-дорожной сети Анадырской агломерации. Ее общая протяженность вместе с автомагистралью Певек – Апапельгино – Янранай составляет 4,5 километра.
По программе «Развитие транспортной системы» модернизируют 7 аэродромов. Финансирование будет осуществляться на федеральные средства. В модернизацию объектов вложат примерно 20 миллиардов рублей.
Сейчас в округе строится федеральная автотрасса Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь. Это самый крупный инвестпроект региона. Его реализация началась в 2015 году.
В качестве главного культурного события жители Чукотки отметили международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон». Мероприятие проводится с 2017 года при поддержке Минкультуры России, Президентского фонда культурных инициатив и регионального правительства. Участники кинофестиваля представляют короткометражки, которые сняты в различных жанрах. Прокаты кинолаборатории по-прежнему собирают множество зрителей.
В городах и селах Чукотского АО запустили программу переселения жителей из ветхих и аварийных домов. Она реализуется в Анадырском, Чукотском и Билибинском районах, Провиденском городском округе, а также в городах Анадырь и Эгвекинот. В этом году ключи от нового жилья были переданы 26 семьям из Усть-Белая. Аварийный жилфонд здесь полностью расселен, как и в Канчалане.