В Промсвязьбанке военная ипотека без первоначального взноса

*Процентная ставка 8,0% годовых применяется для держателей зарплатных карт Банка, в иных случаях применяется процентная ставка 8,2% годовых по программам «Рефинансирование. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека», «Новостройка. Военная ипотека». Максимальная сумма кредита до 3 365 000 руб., по программе «Рефинансирование. Военная ипотека» до 3 355 000 руб., но не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту. Первоначальный взнос 0% - 90%. При этом, накопления, указанные в свидетельстве участника накопительно-ипотечной системы (при наличии), должны быть использованы в качестве первоначального взноса в полном объеме. Минимальная сумма кредита – не менее 10% от стоимости приобретаемой недвижимости по договору долевого участия, договору купли-продажи или рыночной стоимости квартиры, не менее 5% от рыночной стоимости квартиры по программе рефинансирования. Срок кредитования от 12 месяцев до достижения предельного возраста пребывания на военной службе по программам на покупку недвижимости, по программе рефинансирования от 12 месяцев до 300 месяцев, но не более достижения возраста 50 лет. Подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщику можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте psbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 28.10.2022 г. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.