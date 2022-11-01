В Ростове идет подготовка к комплексному развитию территории в Александровке

Первоначально территорию огородили забором, чтобы со строительной площадки не летела пыль и не было шумно. После этого пригласили специалистов для инвентаризации деревьев и определили аварийные, которые могут обрушиться в любой момент из-за повреждения корневой системы или опасного наклона.