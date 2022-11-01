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В Ростове идет подготовка к комплексному развитию территории в Александровке

1 ноября 12:31
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
В Ростове-на-Дону идет подготовка к комплексному развитию территории на окраине Александровки.

Напомним, что весной входящая в ГК «ЮгСтройИнвест» компания «СЗ-1 Югстройинвест-Дон» в ходе торгов получила в аренду участок на шесть лет. В рамках развития территории запланировано жилищное строительство и создание необходимой для этого инфраструктуры.

Первоначально территорию огородили забором, чтобы со строительной площадки не летела пыль и не было шумно. После этого пригласили специалистов для инвентаризации деревьев и определили аварийные, которые могут обрушиться в любой момент из-за повреждения корневой системы или опасного наклона. 

  Было выявлено 86 деревьев и «ЮгСтройИнвест» приступил к их сносу. По закону застройщик обязан провести компенсационную высадку, а растений должно стать на 30% больше. В результате после завершения работ высадят 115 крупномерных саженцев третьей группы.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

После этого «ЮгСтройИнвест» передаст в комитет по охране окружающей среды заявку на инвентаризацию растений. Тогда получится понять, сколько "живых" деревьев окажутся в зоне строительства. 

На этом этапе определят число зеленых насаждений и места компенсационных высадок со сроками проведения работ. Возможно, новые деревья появятся на территории парковых аллей, которые предусмотрены в новом микрорайоне.

Что касается основного проекта, то здесь хотят возвести пять домов переменной этажности с подземными парковками. По проекту комплексного развития территории застройщик за свои средства построит школу на 300 учеников, детсад на 200 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс.  

#Анна Петрова
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