В Ростове идет подготовка к комплексному развитию территории в Александровке

Напомним, что весной входящая в ГК «ЮгСтройИнвест» компания «СЗ-1 Югстройинвест-Дон» в ходе торгов получила в аренду участок на шесть лет. В рамках развития территории запланировано жилищное строительство и создание необходимой для этого инфраструктуры.
Первоначально территорию огородили забором, чтобы со строительной площадки не летела пыль и не было шумно. После этого пригласили специалистов для инвентаризации деревьев и определили аварийные, которые могут обрушиться в любой момент из-за повреждения корневой системы или опасного наклона.
Было выявлено 86 деревьев и «ЮгСтройИнвест» приступил к их сносу. По закону застройщик обязан провести компенсационную высадку, а растений должно стать на 30% больше. В результате после завершения работ высадят 115 крупномерных саженцев третьей группы.
После этого «ЮгСтройИнвест» передаст в комитет по охране окружающей среды заявку на инвентаризацию растений. Тогда получится понять, сколько "живых" деревьев окажутся в зоне строительства.
На этом этапе определят число зеленых насаждений и места компенсационных высадок со сроками проведения работ. Возможно, новые деревья появятся на территории парковых аллей, которые предусмотрены в новом микрорайоне.
Что касается основного проекта, то здесь хотят возвести пять домов переменной этажности с подземными парковками. По проекту комплексного развития территории застройщик за свои средства построит школу на 300 учеников, детсад на 200 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс.