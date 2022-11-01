В Ростове-на-Дону будут судить пристава за взятку от должника

В сентябре 2022 года на улице Береговой фигурант получил от мужчины 50 тысяч рублей. За это он пообещал решить вопрос об отмене взыскания по исполнительному производству.
После этого пристава задержали сотрудники регионального УФСБ. А по факту получения денег возбудили уголовное дело.
«Сейчас собраны необходимые доказательства, теперь дело передали в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.
Если вина обвиняемого будет доказана, он может попасть в тюрьму на срок до шести лет.
Ранее в Ростове инспектору ДПС присудили 4,5 года колонии за взятки.