Теперь стоимость поездки в троллейбусе и трамвае составляет 28 рублей при безналичной оплате. До этого пассажиры платили 23 рубля.
Документ подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Он начал действовать со вторника.
Добавим, что в этот же день подорожал проезд в общественном транспорте в Батайске.
Напомним, что в Ростове в тестовом режиме заработает электробус «КамАЗ» с зарядной станцией. Этот транспорт в дальнейшем будет работать по маршруту № 88.
Ранее жители региона выступили за собственную сборку электробусов.