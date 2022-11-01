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В Ростове-на-Дону проезд в трамваях и троллейбусах подорожал с 1 ноября до 28 рублей

1 ноября 07:12
Фото: donland.ru
Цены на проезд
В Ростове-на-Дону с 1 ноября подняли стоимость проезда в электротранспорте, следует из поставновления администрации города.

Теперь стоимость поездки в троллейбусе и трамвае составляет 28 рублей при безналичной оплате. До этого пассажиры платили 23 рубля.

Документ подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Он начал действовать со вторника.

Проезд в общественном транспорте в Батайске подорожает с 1 ноября до 30 рублей
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Добавим, что в этот же день подорожал проезд в общественном транспорте в Батайске.

Напомним, что в Ростове в тестовом режиме заработает электробус «КамАЗ» с зарядной станцией. Этот транспорт в дальнейшем будет работать по маршруту № 88. 

Ранее жители региона выступили за собственную сборку электробусов.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Проезд#Тариф#Общество
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