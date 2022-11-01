В пресс-службе рассказали, что управление торговли и бытового обслуживания Ростова заключило контракты на демонтаж и транспортировку незаконных НТО, и уже сейчас город приступил к финальному этапу борьбы с нелегальными ларьками.
Сейчас сообщается, что демонтировать предстоит 259 НТО, этот список уменьшился на 263 ларька с начала года, а с января 2021 года город ликвидировал уже около 770 незаконных торговых точек.
Власти предупреждают, что демонтаж проведут и в отношении сезонных точек, договоры на размещение которых заключали на период с мая по октябрь, но и после истечения срока действия контракта предприниматели не освободили арендованные участки.
Кроме того заключены и контракты на демонтаж негабаритных Ларьков на улицах Всесоюзной, Лелюшенко, Еременко и других, указанных в одном из постановлений администрации Ростова. Еще четыре ларька демонтировали на днях — они находились в центре города на проспектах Буденновском, Театральном и Сиверса, а также улице Киргизской. В отношении нарушителей в течение года составили более 2,1 тысячи протоколов.
В администрации добавили, что город продолжает подготовку к ставшему традиционным демонтажу нелегальных «елочных базаров» в декабре.
Ранее ростовчане пожаловались на незаконный рынок на Зорге.