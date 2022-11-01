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В Ростове с начала года демонтировали более 260 незаконных ларьков

1 ноября 13:16
Фото: rostov-gorod.ru
Снос ларьков в Ростове
В Ростове демонтировали 263 незаконных торговых точки с начала 2022 года, об этом сообщили в городской администрации.

В пресс-службе рассказали, что управление торговли и бытового обслуживания Ростова заключило контракты на демонтаж и транспортировку незаконных НТО, и уже сейчас город приступил к финальному этапу борьбы с нелегальными ларьками.

Сейчас сообщается, что демонтировать предстоит 259 НТО, этот список уменьшился на 263 ларька с начала года, а с января 2021 года город ликвидировал уже около 770 незаконных торговых точек.

Власти предупреждают, что демонтаж проведут и в отношении сезонных точек, договоры на размещение которых заключали на период с мая по октябрь, но и после истечения срока действия контракта предприниматели не освободили арендованные участки.

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Фото: rostov-gorod.ru

Кроме того заключены и контракты на демонтаж негабаритных Ларьков на улицах Всесоюзной, Лелюшенко, Еременко и других, указанных в одном из постановлений администрации Ростова. Еще четыре ларька демонтировали на днях — они находились в центре города на проспектах Буденновском, Театральном и Сиверса, а также улице Киргизской. В отношении нарушителей в течение года составили более 2,1 тысячи протоколов.

В администрации добавили, что город продолжает подготовку к ставшему традиционным демонтажу нелегальных «елочных базаров» в декабре.

Ранее ростовчане пожаловались на незаконный рынок на Зорге.

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