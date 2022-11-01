Кроме того заключены и контракты на демонтаж негабаритных Ларьков на улицах Всесоюзной, Лелюшенко, Еременко и других, указанных в одном из постановлений администрации Ростова. Еще четыре ларька демонтировали на днях — они находились в центре города на проспектах Буденновском, Театральном и Сиверса, а также улице Киргизской. В отношении нарушителей в течение года составили более 2,1 тысячи протоколов.