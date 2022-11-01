Напомним, ранним утром 1 ноября некоторые жители Ростовской области заявили, что проснулись от сильного грохота, напоминающего взрыв. Некоторые из них предположили, что источником шума стала работа систем ПВО, а часть жителей даже заявили, что видели инверсионный след в небе к северо-западу от Ростова.