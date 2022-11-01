Напомним, ранним утром 1 ноября некоторые жители Ростовской области заявили, что проснулись от сильного грохота, напоминающего взрыв. Некоторые из них предположили, что источником шума стала работа систем ПВО, а часть жителей даже заявили, что видели инверсионный след в небе к северо-западу от Ростова.
И вот уже днем паблик «Это Ростов» опубликовал запись с видеодомофона, на котором видно, как светящийся неопознанный объект по дуге пролетает над крышами многоэтажек и исчезает.
«Отчётливо виден полёт ракеты и после слышен раскат взрыва», — подписали видеозапись администраторы группы.
Пока информация о работе ПВО не получила официального подтверждения от местных властей, а потому будет уточняться. Не исключено, что произошедшее является провокацией украинских спецслужб.