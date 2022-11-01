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В Ростовской области опубликовали видео работы ПВО 1 ноября

1 ноября 12:10
Фото: Это Ростов-на-Дону/vk.com / Скриншот

Работа ПВО в небе над Ростовом попала на камеры видеонаблюдения

Одно из городских сообществ Ростова-на-Дону опубликовало запись с видеодомофона, который якобы снял работу системы ПВО 1 ноября, видео появилось в сети «ВКонтакте».

Напомним, ранним утром 1 ноября некоторые жители Ростовской области заявили, что проснулись от сильного грохота, напоминающего взрыв. Некоторые из них предположили, что источником шума стала работа систем ПВО, а часть жителей даже заявили, что видели инверсионный след в небе к северо-западу от Ростова. 

И вот уже днем паблик «Это Ростов» опубликовал запись с видеодомофона, на котором видно, как светящийся неопознанный объект по дуге пролетает над крышами многоэтажек и исчезает.

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«Отчётливо виден полёт ракеты и после слышен раскат взрыва», — подписали видеозапись администраторы группы.

Пока информация о работе ПВО не получила официального подтверждения от местных властей, а потому будет уточняться. Не исключено, что произошедшее является провокацией украинских спецслужб.

 

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#Спецоперация#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествия#Надежда Пустяк
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