В понедельник, 31 октября, провели церемонию открытия движения по трем участкам дорог, являющихся частью Ростовского транспортного кольца. Речь идет об участках на Северном обходе, развязке на девятом километре А-280 и Южном подъезде Ростова. Все работы завершили раньше срока.