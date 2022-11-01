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В Ростовской области открыли движение по трем дорогам на въездах в Ростов 31 октября

1 ноября 17:05
Фото: правительство Ростовской области
В Ростовской области запустили автомобили по трем новым участкам дорог, ведущим в Ростов, об этом рассказали в пресс-службе донского правительства.

В понедельник, 31 октября, провели церемонию открытия движения по трем участкам дорог, являющихся частью Ростовского транспортного кольца. Речь идет об участках на Северном обходе, развязке на девятом километре А-280 и Южном подъезде Ростова. Все работы завершили раньше срока.

Власти отмечают, что строительство новых объектов, в частности расширение трассы А-280, позволило увеличить пропускную способность на 73% — до 52 тысяч автомобилей в сутки. 

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Губернатор Ростовской области поделился надеждой, что Ростовское транспортное кольцо удастся замкнуть в 2025 году, тогда протяженность этого объекта составит более 100 километров. 

По мнению губернатора, строительство всех этих участков позволит значительно сократить потоки транзитного транспорта, въезжающего в Ростов, а также обеспечить комфортный проезд между муниципалитетами. 

Ранее на трассе между Ростовом и Таганрогом установили новые фонари. 

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