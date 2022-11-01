В понедельник, 31 октября, провели церемонию открытия движения по трем участкам дорог, являющихся частью Ростовского транспортного кольца. Речь идет об участках на Северном обходе, развязке на девятом километре А-280 и Южном подъезде Ростова. Все работы завершили раньше срока.
Власти отмечают, что строительство новых объектов, в частности расширение трассы А-280, позволило увеличить пропускную способность на 73% — до 52 тысяч автомобилей в сутки.
Губернатор Ростовской области поделился надеждой, что Ростовское транспортное кольцо удастся замкнуть в 2025 году, тогда протяженность этого объекта составит более 100 километров.
По мнению губернатора, строительство всех этих участков позволит значительно сократить потоки транзитного транспорта, въезжающего в Ростов, а также обеспечить комфортный проезд между муниципалитетами.
Ранее на трассе между Ростовом и Таганрогом установили новые фонари.