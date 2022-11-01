Тем временем, официальный представитель донского правительства заявил в Telegram, что изготовление и выдача повесток остановлена, а все помещения, которые отдали для работы призывной комиссии, вернут для использования в их первоначальных целях. Согласно официальному комментарию, теперь военкоматы будут призывать только добровольцев и контрактников.