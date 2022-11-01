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В Ростовской области закончили частичную мобилизацию и разрешили новогодние утренники

1 ноября 14:54
Фото: mil.ru
Новогоднее поздравление для детей военнослужащих
В Ростовской области не отменят новогодние утренники, завершили призыв мобилизованных, а грибники стали пациентами больниц.

Елочка, гори

Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что никто не станет отменять или сокращать детские мероприятия, посвященные празднованию Нового года. 

Власти добавили, что праздничная новогодняя программа в школах и детских садах пройдет в привычном формате, включающем в себя и новогодние елки с тематическими классными часами. 

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Вдобавок к обычной программе для детей подготовили и культурные мероприятия, например, в Ростовском музыкальном театре дети смогут увидеть спектакль «Красная Шапочка и Серый Волк» и детский мюзикл «Питер Пэн», а в театре драмы для юного зрителя подготовили «Волшебника изумрудного города» и «Фабрику Чудес»

Конец частичной мобилизации

В Ростовской области объявили о завершении призыва военнослужащих запаса в ходе частичной мобилизации. Причиной этого стало завершение обещанного набора в 300 тысяч человек, которые пополнили ряды Вооруженных сил Российской Федерации и должны присоединиться к участию в СВО в ближайшее время. 

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Фото: vumo.mil.ru

Тем временем, официальный представитель донского правительства заявил в Telegram, что изготовление и выдача повесток остановлена, а все помещения, которые отдали для работы призывной комиссии, вернут для использования в их первоначальных целях. Согласно официальному комментарию, теперь военкоматы будут призывать только добровольцев и контрактников. 

Не все грибы достаточно подозрительны, чтобы их не есть

 В департаменте потребрынка Ростовской области заявили, что за истекший месяц в регионе из-за отравления грибами в больницы попали 15 человек. Это втрое больше, чем за аналогичный период 2021 года.  

Всего самих случаев отравления грибников было 12, а причиной отравления назвали недостаточную осведомленность дончан в том, что именно они нашли в лесу. 

Фото: 1MI

Сейчас для жителей выпустили дополнительные рекомендации, а населению в целом напомнили, что нельзя есть сырые грибы или те, в безопасности которых есть сомнения, даже если запах грибов достаточно аппетитен. 

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