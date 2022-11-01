Елочка, гори
Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что никто не станет отменять или сокращать детские мероприятия, посвященные празднованию Нового года.
Власти добавили, что праздничная новогодняя программа в школах и детских садах пройдет в привычном формате, включающем в себя и новогодние елки с тематическими классными часами.
Вдобавок к обычной программе для детей подготовили и культурные мероприятия, например, в Ростовском музыкальном театре дети смогут увидеть спектакль «Красная Шапочка и Серый Волк» и детский мюзикл «Питер Пэн», а в театре драмы для юного зрителя подготовили «Волшебника изумрудного города» и «Фабрику Чудес»
Конец частичной мобилизации
В Ростовской области объявили о завершении призыва военнослужащих запаса в ходе частичной мобилизации. Причиной этого стало завершение обещанного набора в 300 тысяч человек, которые пополнили ряды Вооруженных сил Российской Федерации и должны присоединиться к участию в СВО в ближайшее время.
Тем временем, официальный представитель донского правительства заявил в Telegram, что изготовление и выдача повесток остановлена, а все помещения, которые отдали для работы призывной комиссии, вернут для использования в их первоначальных целях. Согласно официальному комментарию, теперь военкоматы будут призывать только добровольцев и контрактников.
Не все грибы достаточно подозрительны, чтобы их не есть
В департаменте потребрынка Ростовской области заявили, что за истекший месяц в регионе из-за отравления грибами в больницы попали 15 человек. Это втрое больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Всего самих случаев отравления грибников было 12, а причиной отравления назвали недостаточную осведомленность дончан в том, что именно они нашли в лесу.
Сейчас для жителей выпустили дополнительные рекомендации, а населению в целом напомнили, что нельзя есть сырые грибы или те, в безопасности которых есть сомнения, даже если запах грибов достаточно аппетитен.