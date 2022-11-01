Депутаты обратились к жителям Мясниковского района с просьбой полностью отказаться от использования пиротехники в период СВО, чтобы не нервировать окружающих лишним шумом, который может ввести их в заблуждение и вызвать панику.
В администрации напомнили, что сейчас регион и страна в целом переживают не самые простые времена, а земляки отправились в зону СВО, а потому стоит проявить понимание и не использовать салюты и петарды.
«Минуты человеческого „веселья“ в данной ситуации могут быть восприняты совсем иначе ввиду развернувшихся боевых действий у границ нашей страны», — сказано в обращении администрации.
Ранее несколько жителей Ростовской области заявили, что проснулись от грохота, который приняли за работу систем ПВО.