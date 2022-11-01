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Жителей в Ростовской области попросили полностью отказаться от запусков фейерверков

1 ноября 17:40
Фото: pxhere.com
В Ростовской области жителей Мясниковского района попросили отказаться от запуска фейерверков и салютов, чтобы не нервировать окружающих, обращение появилось в Telegram-канале районной администрации.

Депутаты обратились к жителям Мясниковского района с просьбой полностью отказаться от использования пиротехники в период СВО, чтобы не нервировать окружающих лишним шумом, который может ввести их в заблуждение и вызвать панику. 

В администрации напомнили, что сейчас регион и страна в целом переживают не самые простые времена, а земляки отправились в зону СВО, а потому стоит проявить понимание и не использовать салюты и петарды. 

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«Минуты человеческого „веселья“ в данной ситуации могут быть восприняты совсем иначе ввиду развернувшихся боевых действий у границ нашей страны», — сказано в обращении администрации. 

Ранее несколько жителей Ростовской области заявили, что проснулись от грохота, который приняли за работу систем ПВО.

 

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