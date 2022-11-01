В проекте указано, что город, как и Ростов, собирается ликвидировать собственное управление здравоохранение, чтобы перевести медицинские организации в государственную собственность, начиная с 1 января 2023 года. Соответствующий документ появился на портале администрации 5 сентября.
Сейчас портал «Таганрогская правда» сообщает, что часть сотрудников управления сможет сохранить рабочие места, получив должности в отделе по охране здоровья граждан местной администрации.
Хотя штат будет значительно меньше, отдел будет исполнять полномочия органов местной власти и создавать условия для оказания медпомощи жителям Таганрога. Другие же сотрудники могут найти работу в медучреждениях и органах местного самоуправления, если этого не произойдет, то граждане, попавшие под сокращение, получат выплаты и компенсации.
Ранее стало известно, какой кадровый дефицит зафиксировали в сфере здравоохранения по итогам прошлого года.