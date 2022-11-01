Хотя штат будет значительно меньше, отдел будет исполнять полномочия органов местной власти и создавать условия для оказания медпомощи жителям Таганрога. Другие же сотрудники могут найти работу в медучреждениях и органах местного самоуправления, если этого не произойдет, то граждане, попавшие под сокращение, получат выплаты и компенсации.