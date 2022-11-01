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В Таганроге обнаружили котенка с двумя носами

1 ноября 11:42
Фото: Rostov.Kp
Котенок с двумя носами

В Ростовской области нашли двуносого котёнка, который дышит тремя ноздрями

В Таганроге пытаются пристроить в добрые руки котенка, который родился с двумя носами.

Его обнаружила жительница Таганрога у себя на заднем дворе. Она открыла дверь и пушистый черный комок забежал внутрь.

Женщина подняла его и заметила особенность — сразу два носа и три ноздри. Однако оставить его у себя она не может, поэтому ищет ему новых хозяев.

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По информации издания Rostov.Kp, у котенка несращение костей черепа. Но это ему никак не мешает вести обычный образ жизни. Сейчас ему около месяца.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Кот#Животное
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