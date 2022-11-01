В Таганроге обнаружили котенка с двумя носами

Его обнаружила жительница Таганрога у себя на заднем дворе. Она открыла дверь и пушистый черный комок забежал внутрь.
Женщина подняла его и заметила особенность — сразу два носа и три ноздри. Однако оставить его у себя она не может, поэтому ищет ему новых хозяев.
По информации издания Rostov.Kp, у котенка несращение костей черепа. Но это ему никак не мешает вести обычный образ жизни. Сейчас ему около месяца.
Читайте также о том, каких животных можно купить за 1 миллион рублей в Ростовской области.