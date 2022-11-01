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Новые улицы и переулки в Таганроге назовут именами погибших из-за COVID-19 медиков

1 ноября 10:13
Фото: 1MI
В Таганроге Ростовской области улицы и переулки получат новые названия, сообщила городская Дума города.

В Таганроге появился новый жилой район. Он находится в пределах Мариупольского шоссе и улицы Паустовского. В новом квартале возникла необходимость обозначения улиц названиями.

Городская дума Таганрога, рассмотрев этот вопрос постановила обозначить в городе переулки Валерия Ткачука, Елены Шевцовой, переулок 21-й Мариупольский, а также улицы Веры Рарий и Семейную.

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Отмечается, что несколько улиц и переулков, по поручению президента, названы в честь врачей, внесших огромный вклад в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что одну из улиц Таганрога назовут в честь умершей от ковида акушера-гинеколога.

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#Касается каждого#Новости#Таганрог#Ростовская область#Пандемия коронавируса#Городская среда#Алина Заярная
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