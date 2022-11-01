В Таганроге появился новый жилой район. Он находится в пределах Мариупольского шоссе и улицы Паустовского. В новом квартале возникла необходимость обозначения улиц названиями.
Городская дума Таганрога, рассмотрев этот вопрос постановила обозначить в городе переулки Валерия Ткачука, Елены Шевцовой, переулок 21-й Мариупольский, а также улицы Веры Рарий и Семейную.
Отмечается, что несколько улиц и переулков, по поручению президента, названы в честь врачей, внесших огромный вклад в борьбе с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что одну из улиц Таганрога назовут в честь умершей от ковида акушера-гинеколога.