Уже в конце текущей рабочей недели в Ростове состоится празднование Дня народного единства, основная идея которого состоит не только в том, чтобы вспомнить об истории России, но также напомнить россиянам о важности сплоченности и братства народов, проживающих в Российской Федерации.
Основные празднования пройдут с четверга, 3 ноября, по субботу, 6 ноября, и для этого администрация Ростова подготовила десятки интересных мероприятий во всех районах города.
Так, например, в городе проведут концерты «Широка страна моя родная» в Пролетарском районе, концерт в рамках марафона #МЫВМЕСТЕ, который состоится в центре города, а также еще шесть концертов в городских парках культуры и отдыха.
Непосредственно 4 ноября в Советском районе пройдет акция #Одна страна, во время которой ростовчане смогут получить ленты в цветах российского триколора, массовая танцевальная акция «Россия — вперед!» на проспекте Сельмаш, 1а, а также фестивали, лекции, турниры по мини-футболу и соревнования по стритболу 5 ноября.
С полным перечнем праздничных событий можно ознакомиться по прямой ссылке.
Ранее ростовчанам и гостям города рассказали, какие блюда будут подавать на гастрофестивалях на праздничных выходных.