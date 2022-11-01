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Власти Ростова опубликовали праздничную программу, посвященную Дню народного единства

1 ноября 13:58
Фото: rostov-gorod.ru
День народного единства в Ростове
В администрации Ростова рассказали, куда можно пойти на празднование Дня народного единства 4 ноября, расписание появилось на портале мэрии.

Уже в конце текущей рабочей недели в Ростове состоится празднование Дня народного единства, основная идея которого состоит не только в том, чтобы вспомнить об истории России, но также напомнить россиянам о важности сплоченности и братства народов, проживающих в Российской Федерации. 

Основные празднования пройдут с четверга, 3 ноября, по субботу, 6 ноября, и для этого администрация Ростова подготовила десятки интересных мероприятий во всех районах города. 

День народного единства в Ростове
Фото: rostov-gorod.ru
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Так, например, в городе проведут концерты «Широка страна моя родная» в Пролетарском районе, концерт в рамках марафона #МЫВМЕСТЕ, который состоится в центре города, а также еще шесть концертов в городских парках культуры и отдыха. 

Непосредственно 4 ноября в Советском районе пройдет акция #Одна страна, во время которой ростовчане смогут получить ленты в цветах российского триколора, массовая танцевальная акция «Россия — вперед!» на проспекте Сельмаш, 1а, а также фестивали, лекции, турниры по мини-футболу и соревнования по стритболу 5 ноября. 

С полным перечнем праздничных событий можно ознакомиться по прямой ссылке

Ранее ростовчанам и гостям города рассказали, какие блюда будут подавать на гастрофестивалях на праздничных выходных.

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