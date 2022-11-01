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Власти Ростовской области решили, будут ли у детей новогодние утренники

1 ноября 07:47
Фото: donland.ru
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Отменять или сокращаться количество новогодних мероприятий для детей не планируется, заверил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В детсадах и школах Ростовской области новогодние мероприятия пройдут в обычном формате. Количество утренников сокращать не планируется. Более того, во всех образовательных учреждениях региона пройдут и новогодние елки, и тематические классные часы.

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Также для детей подготовлены различные культурные мероприятия. Например, в Ростовском музыкальном театре покажут спектакль «Красная Шапочка и Серый Волк» и детский мюзикл «Питер Пэн». В театре драмы имени Горького для маленьких зрителей поставят сказку «Волшебник изумрудного города» и шоу «Фабрика чудес».

Напомним, по решению губернатора Ростовской области Василия Голубева, в регионе не будут проводиться масштабные новогодние гуляния. Также власти отказались от закупки новых новогодних украшений.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Дети#Новый год#Голубев#Голубев Василий Юрьевич#Гуськов Игорь Александрович
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