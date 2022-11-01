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Власти в Ростовской области заявили о прекращении призыва при частичной мобилизации

1 ноября 10:14
Фото: donland.ru
завершение мобилизации в Ростовской области
В Ростовской области завершились мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан из запаса, пишут СМИ со ссылкой на официального представителя правительства региона.

Напомним, что в пятницу, 28 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о прекращении мобилизационных мероприятий. В стране набрали 300 тысяч человек.

Однако правительство региона не дало ни одного комментария, несмотря на задаваемые вопросы. Теперь Donday со ссылкой на официального представителя облправительства написал о завершении призыва резервистов.

Власти не могут подтвердить завершение частичной мобилизации в Ростовской области
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«Повестки больше не готовят и не вручают. Все помещения, которые нужны были для этой работы, снова будут использовать для первоначальных целей», — сказано в сообщении.

Издание уточнило, что военкоматы теперь будут готовить только добровольцев и контрактников.

Ранее жители Ростовской области собрали 63 миллиона рублей на помощь для мобилизованных.

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Мобилизация#Общество
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