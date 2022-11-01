Напомним, что в пятницу, 28 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о прекращении мобилизационных мероприятий. В стране набрали 300 тысяч человек.
Однако правительство региона не дало ни одного комментария, несмотря на задаваемые вопросы. Теперь Donday со ссылкой на официального представителя облправительства написал о завершении призыва резервистов.
«Повестки больше не готовят и не вручают. Все помещения, которые нужны были для этой работы, снова будут использовать для первоначальных целей», — сказано в сообщении.
Издание уточнило, что военкоматы теперь будут готовить только добровольцев и контрактников.
Ранее жители Ростовской области собрали 63 миллиона рублей на помощь для мобилизованных.