В Telegram жители области создали чат-болталку, в которой общаются на повседневные темы. В ночь на вторник началась заметная активность, а участники обсуждали только одну тему.
Подписчики заявили, что якобы услышали грохот, из-за которого проснулись и решили узнать в чате причину. Они начали спрашивать, слышали ли другие звуки, похожие на взрыв.
Положительно ответили жители Чалтыря и Октябрьского района. По их словам, звук разносился со стороны аэродрома.
«Может система ПВО сработала?», — поинтересовались пользователи.
«Инверсионный след был с района аэродрома», — пишут подписчики.
«Я рядом с аэродромом живу, в небе ничего видно не было», — заявляют местные жители.
Никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется. Не исключено, что все это может быть провокацией украинских спецслужб.