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Жители в Ростовской области заявили о срабатывании системы ПВО 1 ноября

1 ноября 09:29
Фото: mil.ru
ПВО ВС РФ
Жители нескольких населенных пунктов в Ростовской области заявили, что ночью 1 ноября их разбудил грохот, сообщили они в соцсетях.

В Telegram жители области создали чат-болталку, в которой общаются на повседневные темы. В ночь на вторник началась заметная активность, а участники обсуждали только одну тему.

Подписчики заявили, что якобы услышали грохот, из-за которого проснулись и решили узнать в чате причину. Они начали спрашивать, слышали ли другие звуки, похожие на взрыв.

Положительно ответили жители Чалтыря и Октябрьского района. По их словам, звук разносился со стороны аэродрома.

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«Может система ПВО сработала?», — поинтересовались пользователи.

«Инверсионный след был с района аэродрома», — пишут подписчики.

«Я рядом с аэродромом живу, в небе ничего видно не было», — заявляют местные жители.

Никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется. Не исключено, что все это может быть провокацией украинских спецслужб.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#ПВО#Взрыв#Происшествия#Илья Протвинов
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