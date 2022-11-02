Аналитики «Ромир» определили, в каких магазинах покупать продукты выгоднее всего

В перечне магазинов «у дома» особо выделяется «Пятерочка», продовольственная корзина которой была признана самой бюджетной — ее стоимость составила всего 3 315 рублей.
Как сообщает eg.ru, в «Магните» продукты оказались дороже на 7,6% (стоимость продовольственной корзины — 3 568 рублей). Третье место в топе самых бюджетных магазинов занимает «Дикси», где аналогичный перечень покупок будет стоить 3 670 рублей.
В рамках проведенного исследования стоимость продовольственных товаров изучалась в 18 российских городах. Самые выгодные для потребителя цены были зафиксированы в «Пятерочке» в 13 из них — Архангельске, Астрахани, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Красноярске, Москве, Мытищах, Ростове-на-Дону, Петербурге, Тюмени, Уфе и Челябинске.
В общей сложности специалисты исследовательского холдинга проанализировали цены на 32 товарные группы, включая хлеб, овощи, фрукты, бакалею, мясо, рыбу, молочные продукты, яйца и прочие продовольственные товары.
Директор бизнес-направления «М-Ромир» Ксения Пайзанская пояснила, что именно цена товаров выступает основным фактором, на который потребители ориентируются при выборе наиболее предпочтительного для них магазина. Также важно, чтобы ассортимент конкретного магазина закрывал базовые потребности покупателей.
В рамках исследования проводился мониторинг цен в гипермаркетах, супермаркетах и магазинах формата «у дома». Стоит отметить, что «Пятерочка» уверенно занимала первые позиции и в «абсолютной категории» среди сетей всех форматов. Рекордно низкие цены по сравнению с другими торговыми сетями были зафиксированы в «Пятерочках» в 11 городах.
«Магнит» в формате «у дома» был признан наиболее бюджетным только в четырех городах — Казани, Краснодаре, Новосибирске, Перми. В Астрахани самой выгодной для покупок была признана сеть гипермаркетов «Лента», в Тюмени рекордсменом стала сеть «Магнит Гипер», в Химках — «Дикси».