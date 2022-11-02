Аналитики «Ромир» определили, в каких магазинах покупать продукты выгоднее всего

В рамках исследования проводился мониторинг цен в гипермаркетах, супермаркетах и магазинах формата «у дома». Стоит отметить, что «Пятерочка» уверенно занимала первые позиции и в «абсолютной категории» среди сетей всех форматов. Рекордно низкие цены по сравнению с другими торговыми сетями были зафиксированы в «Пятерочках» в 11 городах.