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Боец UFC Сергей Хандожко объявил о завершении карьеры

2 ноября 15:01
Российский боец UFC Сергей Хандожко завершил выступления в смешанных единоборствах.

«Я исполнил свою мечту детства — попал в лучшую бойцовскую лигу мира. Да, конечно, не получилось стать чемпионом. Где-то не хватило трудолюбия, таланта и дисциплины. Но я всегда шел вперед и никогда не сдавался», — написал россиянин в своем аккаунте. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на аккаунт спортсмена в соцсети.

 

Напомним, 30-летний Хандожко выступал в полусреднем весе. С 2019 года он дрался в UFC, где провел 3 боя и одержал 2 победы. 

 

Всего за карьеру в ММА уроженец Тверской области выиграл 27 боев и уступил 6 раз.

#Марина Колодкина#Спорт
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