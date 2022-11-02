Боец UFC Сергей Хандожко объявил о завершении карьеры

«Я исполнил свою мечту детства — попал в лучшую бойцовскую лигу мира. Да, конечно, не получилось стать чемпионом. Где-то не хватило трудолюбия, таланта и дисциплины. Но я всегда шел вперед и никогда не сдавался», — написал россиянин в своем аккаунте. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на аккаунт спортсмена в соцсети.