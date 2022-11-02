Более 600 юных дончан пополнили ряды Юнармии в конце октября

Как отметил заместитель главы региона Вадим Артемов, теперь в добровольном всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом движении состоит более 21 тысячи ребят.
Каждый из будущих юнармейцев принес торжественную клятву, в которой пообещал всегда быть верным Отечеству и юнармейскому братству. Клятву принимал строй старших товарищей, а также военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО.
Начальник регионального штаба движения «Юнармия» Николай Пономаренко сообщил, что юнармейцы Октябрьского района одни из лучших.
— Ребята всегда принимают участие во всех мероприятиях: военно-спортивных играх, географическом и историческом диктантах, неоднократно становились победителями соревнований. Уверен, девчонки и мальчишки, которые сегодня стали юнармейцами, будут такими же активными участниками движения, как и их старшие товарищи,— сказал Николай Пономаренко.
Но не только клятва в этот день, проходящий в рамках патриотической акции «День юнармейца Октябрьского района», связала ребят. Юнармейцы передали военнослужащим соединения тысячу писем и более ста посылок, собранных в рамках акций «Письмо солдату» и «Юнармейская посылка».
По мнению заместителя губернатора Вадима Артемова, юнармейское движение Ростовской области – одно из лучших в России.
— Три года подряд региональное отделение юнармии занимает первое место в смотре-конкурсе на кубок заместителя министра обороны России среди других региональных отделений Южного федерального округа. Практически сто ребят уже награждены знаком главного штаба движения «Юнармейская доблесть», а более тысячи – медалью Министерства обороны РФ «За участие в военном параде в День Победы». Также Донские юнармейцы принимают активное участие в акциях поддержки военнослужащих, передают письма и посылки на передовую. Каждый из них гордится своей страной и готов оказать помощь тем, кто в ней нуждается, — заявил заместитель губернатора Ростовской области.
Стоит отметить, что после пополнения региональной юнармии на 611 человек из Октябрьского района, во всех школах муниципалитета появились юнармейские отряды.