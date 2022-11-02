Более 600 юных дончан пополнили ряды Юнармии в конце октября

— Три года подряд региональное отделение юнармии занимает первое место в смотре-конкурсе на кубок заместителя министра обороны России среди других региональных отделений Южного федерального округа. Практически сто ребят уже награждены знаком главного штаба движения «Юнармейская доблесть», а более тысячи – медалью Министерства обороны РФ «За участие в военном параде в День Победы». Также Донские юнармейцы принимают активное участие в акциях поддержки военнослужащих, передают письма и посылки на передовую. Каждый из них гордится своей страной и готов оказать помощь тем, кто в ней нуждается, — заявил заместитель губернатора Ростовской области.