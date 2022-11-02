rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 600 юных дончан пополнили ряды Юнармии в конце октября

2 ноября 14:19
Фото: donland.ru
В конце октября текущего года более 600 донских школьников вступили в ряды юнармии. Практически все новые юнармейцы жители Октябрьского района Ростовской области.

Как отметил заместитель главы региона Вадим Артемов, теперь в добровольном всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом движении состоит более 21 тысячи ребят.

Каждый из будущих юнармейцев принес торжественную клятву, в которой пообещал всегда быть верным Отечеству и юнармейскому братству. Клятву принимал строй старших товарищей, а также военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО.

Начальник регионального штаба движения «Юнармия» Николай Пономаренко сообщил, что юнармейцы Октябрьского района одни из лучших.

— Ребята всегда принимают участие во всех мероприятиях: военно-спортивных играх, географическом и историческом диктантах, неоднократно становились победителями соревнований. Уверен, девчонки и мальчишки, которые сегодня стали юнармейцами, будут такими же активными участниками движения, как и их старшие товарищи,— сказал Николай Пономаренко.

Фото: donland.ru

Но не только клятва в этот день, проходящий в рамках патриотической акции «День юнармейца Октябрьского района», связала ребят. Юнармейцы передали военнослужащим соединения тысячу писем и более ста посылок, собранных в рамках акций «Письмо солдату» и «Юнармейская посылка».

По мнению заместителя губернатора Вадима Артемова, юнармейское движение Ростовской области – одно из лучших в России.

— Три года подряд региональное отделение юнармии занимает первое место в смотре-конкурсе на кубок заместителя министра обороны России среди других региональных отделений Южного федерального округа. Практически сто ребят уже награждены знаком главного штаба движения «Юнармейская доблесть», а более тысячи – медалью Министерства обороны РФ «За участие в военном параде в День Победы». Также Донские юнармейцы принимают активное участие в акциях поддержки военнослужащих, передают письма и посылки на передовую. Каждый из них гордится своей страной и готов оказать помощь тем, кто в ней нуждается, — заявил заместитель губернатора Ростовской области.

Стоит отметить, что после пополнения региональной юнармии на 611 человек из Октябрьского района, во всех школах муниципалитета появились юнармейские отряды.

#Общество#Ростовская область#Дети
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12