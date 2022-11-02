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Чиновников и депутатов в Ростове-на-Дону уличили в недостоверности сведений о доходах

2 ноября 09:18
Фото: phreakindee/CC0/wikimedia.org
В Ростове-на-Дону несколько чиновников и депутатов передали недостоверную информацию о доходах, сообщили в прокуратуре.

Всех нарушителей коснулось дисциплинарное наказание. По информации 1Rnd, на этом также попались и сотрудники полиции.

"В этом году выявляли факты конфликта интересов. Так, директриса одной из школ взяла на работу сестер и мужа", - сказано в сообщении. 

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Отмечается, что родственников директора в результате уволили. К ответственности привлекли более 20 работодателей, которые скрыли трудоустройство бывших чиновников. 

Ранее стало известно, что почти у каждого второго ростовчанина нет накоплений на черный день.



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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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