Чиновников и депутатов в Ростове-на-Дону уличили в недостоверности сведений о доходах

Всех нарушителей коснулось дисциплинарное наказание. По информации 1Rnd, на этом также попались и сотрудники полиции.
"В этом году выявляли факты конфликта интересов. Так, директриса одной из школ взяла на работу сестер и мужа", - сказано в сообщении.
Отмечается, что родственников директора в результате уволили. К ответственности привлекли более 20 работодателей, которые скрыли трудоустройство бывших чиновников.
Ранее стало известно, что почти у каждого второго ростовчанина нет накоплений на черный день.