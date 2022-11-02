Юные жители региона присоединились к волонтерскому движению. Все собранные носилки отдадут на пошив, после чего они достанутся бойцам.
«Каждая конструкция весит 200 граммов, но может выдержать до 300 килограммов. Их применяют для переноски раненых или грузов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что носилки занимают мало места и помещаются в рюкзак. В данный момент идет поиск людей, работающих на промышленных швейных машинках. Они помогут прошить собранные изделия.
Ранее жители Ростовской области собрали 63 миллиона рублей на помощь для мобилизованных.