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Детей в Ростовской области привлекли для сбора тактических носилок для военнослужащих

2 ноября 07:59
Фото: mil.ru
Юнармейцы Ростовской области приступили к сбору тактических носилок, которые потом передадут военнослужащим, сообщили в Минобороны.

Юные жители региона присоединились к волонтерскому движению. Все собранные носилки отдадут на пошив, после чего они достанутся бойцам.

«Каждая конструкция весит 200 граммов, но может выдержать до 300 килограммов. Их применяют для переноски раненых или грузов», — сказано в сообщении.

Юнармейцы собирают тактические носилки для военнослужащих
Фото: Mil.ru
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Отмечается, что носилки занимают мало места и помещаются в рюкзак. В данный момент идет поиск людей, работающих на промышленных швейных машинках. Они помогут прошить собранные изделия.

Ранее жители Ростовской области собрали 63 миллиона рублей на помощь для мобилизованных.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Мобилизация#Общество
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