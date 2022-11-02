На новом судебном заседании сторона обвинения назвала суммы переплат ростовских медучреждений за вывоз и утилизацию отходов компанией «Центр 100». Именно ее лоббированием занимались Быковская и Беседовский, несмотря на то, что организация выполняла свои услуги по завышенным ценам. Однако больницы под давлением чиновников вынуждены были заключать контракты только с «Центр 100».