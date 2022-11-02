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Донские больницы переплатили миллионы компании, связанной с Татьяной Быковской

2 ноября 12:26
Фото: donland.ru
Татьяна Быковская
Больницы Ростовской области были вынуждены переплачивать огромные суммы компании, продвигаемой экс-главой Минздрава Татьяной Быковской, сообщают СМИ.

В Кущевском районном суде Краснодарского края продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее зама Станислава Беседовского. Их обвиняют в превышении должностных полномочий в деле об утилизации медицинских отходов в 2018 году.

На новом судебном заседании сторона обвинения назвала суммы переплат ростовских медучреждений за вывоз и утилизацию отходов компанией «Центр 100». Именно ее лоббированием занимались Быковская и Беседовский, несмотря на то, что организация выполняла свои услуги по завышенным ценам. Однако больницы под давлением чиновников вынуждены были заключать контракты только с «Центр 100».

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«Блокнот» со ссылкой на слова экспертов отмечает, что в 2018 году рыночная цена за обращение с медицинскими отходами класса «Б» составляла 92,98 рублей. ГБУ РО «Областная клиническая больница № 2» за утилизацию 33,8 тонн отходов заплатила «Центру 100» 4,7 миллиона рублей. Таким образом, переплата составила порядка 1,6 миллиона рублей.

Другое медучреждение — ГБУ РО «Кожно-венерологический диспансер» — за обращение с 4,1 тоннами отходов отдала «Центру 100» меньше — 660 тысяч рублей. Однако и тут сумма переплаты составила немалую сумму — 272 тысячи рублей.

Общая сумма переплат всех фигурируемых в деле медучреждений составила порядка 3,5 миллиона рублей.

Сообщается, что на следующем заседании по делу обвинение продолжит оглашение письменных доказательств вины Быковской и Беседовского.

Ранее в суде по делу экс-министра Быковской прокурор привел записи криминальных переговоров.

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#Алина Заярная#Новости#Политика#Ростовская область#Краснодарский край#Быковская Татьяна Юрьевна#Суд#Здравоохранение
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