ЕР предложила установить единый перечень льгот и мер поддержки для участников СВО

После начала частичной мобилизации был создан Региональный волонтерский центр «Единой России», который оказывает поддержку мобилизованным и членам их семей. Депутаты донского парламента и партия подготовили и распространяют справочник, в котором собраны все меры поддержки для семей мобилизованных. Большое внимание уделяется и нуждам бойцов в зоне спецоперации: например, находящийся на передовой в ЛНР депутат областного Заксобрания Максим Гелас и его однополчане получили от донской «Единой России» транспорт, квадрокоптеры и другое спецоборудование.