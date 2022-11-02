ЕР предложила установить единый перечень льгот и мер поддержки для участников СВО

Компенсацию средств на эти цели должен выделить федеральный бюджет.
По словам Турчака, в регионах уже ввели около полусотни таких мер. Детей участников СВО кормят в школах бесплатными обедами. Отправленным на спецоперацию предоставляют налоговые льготы и единовременные выплаты. Но московский или тюменский бюджеты не ровня пензенскому или читинскому. Поскольку вероятность погибнуть у всех отправленных в зону боевых действий одинакова, поэтому необходимо устранить неравенства в данном вопросе.
Поэтому предложение ЕР касается единовременной выплаты в размере не менее 195 тысяч рублей для участников СВО. Не должны начисляться проценты на сумму основного долга, если эти люди или члены их семей ранее взяли ипотечный или потребительский кредит. Пока идут кредитные каникулы, кредитные организации, выдавшие им заем, должны получить соответствующую компенсацию. Ее должен предоставить федеральный бюджет.
Как сообщает сайт партии ER.RU, дети участников СВО должны дважды в день бесплатно питаться. А несовершеннолетних детей погибших в ходе спецоперации бесплатно нужно снабжать рецептурными лекарствами. И они должны каждый год бесплатно лечиться в санаториях.
Некоторые такие предложения стали основой для подготовки «Единой Россией» проектов соответствующих федеральных законов. Теперь свое заключение должно сделать правительство.
Напомним, что с начала СВО «Единой Россией было собрано свыше полумиллиарда рублей. Это были пожертвования, сделанные физическими и юридическими лицами. На эти деньги закупались продукты, средства реабилитации для инвалидов, товары для детей и предметы первой необходимости. Еще на сумму свыше миллиарда рублей участники СВО получили тысячи единиц боевой техники. Это квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры и экипировка.
В регионах, где идет СВО, «Единая Россия» открыла свыше 40 гуманитарных центров. Из них 15 центров — в ДНР. В том числе 10 — в Мариуполе.
Ростовское региональное отделение «Единой России» развернуло гуманитарную миссию в Донбассе с первых дней СВО.
Как пояснил председатель областного парламента, секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, помимо выполнения задач сбора и отправки в ЛДНР гумпомощи из других регионов, а также помощи проживающим в ПВР, донские единороссы самостоятельно сформировали несколько автоколонн с необходимым грузом для народных республик.
Так, депутаты фракции «Единая Россия» в Заксобрании передали полуторамесячный запас муки для выпечки бесплатного хлеба в Мариуполе, а волонтеры доставили в БСМП города 4 тысячи медицинских халатов, маски и компактное медоборудование. Детские и школьные библиотеки, гуманитарные центры ДНР и ЛНР получили от депутатов Ростовской области новые книги русскоязычных авторов.
После начала частичной мобилизации был создан Региональный волонтерский центр «Единой России», который оказывает поддержку мобилизованным и членам их семей. Депутаты донского парламента и партия подготовили и распространяют справочник, в котором собраны все меры поддержки для семей мобилизованных. Большое внимание уделяется и нуждам бойцов в зоне спецоперации: например, находящийся на передовой в ЛНР депутат областного Заксобрания Максим Гелас и его однополчане получили от донской «Единой России» транспорт, квадрокоптеры и другое спецоборудование.