rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Голубеву отчитались о подготовке подвалов и бомбоубежищ к ЧС в Ростовской области

2 ноября 13:25
Фото: 59.mchs.gov.ru
В Ростовской области подвалы многоквартирных домов готовят к укрытию жильцов на случай ЧС, рассказали в правительстве региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел очередное заседание регионального оперативного штаба. На нем главе региона доложили о мерах безопасности, принятых специальными службами. Так, в области продолжают уточнять перечень защитных сооружений гражданской обороны, их оперативно приводят в порядок. Также чиновники занимаются приведением в надлежащий вид подвалов многоэтажных домов. Они должны быть готовы к укрытию в них жильцов в случае ЧС.

Ростовский строитель рассказал, в каком бункере можно спастись при ядерном ударе
Узнать подробнее

На заседании стало известно, что в регионе проверку проходят системы экстренного оповещения населения. Власти заверили, что в области достаточно запасов средств для потенциального устранения чрезвычайных ситуаций.

Ранее власти в Ростове попросили руководителей предприятий принять меры по защите населения.

Читайте также:
Власти в Ростове попросили руководителей предприятий принять меры по защите населенияВ Ростове-на-Дону пересчитают все подвалы из-за СВО на Украине до 31 октябряРостовчанам рассказали, где на территории города расположены бомбоубежища
#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Бомбоубежища#Бомбоубежище#ЧС#Ростов
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12