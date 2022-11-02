Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел очередное заседание регионального оперативного штаба. На нем главе региона доложили о мерах безопасности, принятых специальными службами. Так, в области продолжают уточнять перечень защитных сооружений гражданской обороны, их оперативно приводят в порядок. Также чиновники занимаются приведением в надлежащий вид подвалов многоэтажных домов. Они должны быть готовы к укрытию в них жильцов в случае ЧС.