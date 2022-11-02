Конгресс народов Дона стартовал в Ростове-на-Дону

Темой консультативного совета при губернаторе Ростовской области стали межэтнические отношения. Представители этнических землячеств и диаспор, казачества, религиозных организаций, а также областного правительства и исполнительных органов региона, обсудили вопросы грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые реализуют проекты в сфере межнациональных отношений. Поднимался вопрос и о реализации этнокультурных проектов на территории Ростовской области.
Первый заместитель главы региона Игорь Гуськов отметил, что в области эффективно работает система по организации взаимодействия между жителями, институтами гражданского общества и органами власти.
— Работа ведется в целях укрепления нашего единства, популяризации культур народов, проживающих в регионе, профилактики возможных конфликтов на этнической или религиозной почве, — пояснил Игорь Гуськов.
Он напомнил, что в Ростовской области проживают представители более 150 национальностей, которые всегда демонстрируют единение в решении общественно-политических, национальных и культурных вопросов.
– Несмотря на различное вероисповедание и принадлежность к разным этносам, разные обычаи и культуру, для всех нас мир и согласие – один из важнейших принципов сосуществования. И в этом единстве наша сила, — добавил первый замглавы донского региона.
В рамках заседания Игорь Гуськов вручил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» настоятелю храма Святой Троицы города Таганрога, протоиерею Тимофею Фетисову, а регент православного прихода Покровского кафедрального собора города Шахты Татьяна Теличкина получила из рук первого замглавы региона - губернаторский знак «За милосердие и благотворительность». Памятного знака «85 лет Ростовской области» были удостоены представители национальных и общественных организаций.