Краскопульты: что это, назначение и разновидности

В электрических краскопультах поток воздуха генерируется с помощью специального электрического двигателя. Рабочее вещество подхватывается потоком, разбивается на мелкие капли, после чего выбрасываются наружу. Посмотреть основные варианты исполнения электрических устройств вы можете здесь https://www.bigam.ru/catalog/pnevmaticheskie-kraskopulty-5806/ . Их особенностью является то, что они способны распылять даже вязкие субстанции. Используются краскопульты как в быту, так и в промышленности.