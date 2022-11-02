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Краскопульты: что это, назначение и разновидности

2 ноября 09:04
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Краскопульт представляет собой специальный прибор, который используется для нанесения красящих веществ и прочих составов на различные поверхности.

Для этого рабочий состав раскладывается на мельчайшие частицы, после чего мелкодисперсная смесь вырывается наружу под большим давлением. В статье рассмотрим, что представляют собой краскопульты, каких разновидностей они бывают и для чего используются.

Краскопульты: особенности и преимущества использования

Первое преимущество использования краскопульта — ускорение малярных работ. Процесс покраски поверхности вручную занимает много времени, а вот с помощью рассматриваемого оборудования вы можете заметно сократить сроки. Также краскопульт можно свободно переносить из одного места в другое, им можно красить даже труднодоступные участки.

Второе преимущество — возможность использовать оборудование не только для покраски. Вот какой перечень работ можно еще выполнить с помощью этого инструмента:

  • распыление защитных веществ, например, различных пропиток, клея и пр.;
  • опрыскивание фруктовых деревьев и зеленых насаждений в приусадебных участках, чтобы защитить их от вредителей и неблагоприятных условий окружающей среды;
  • дезинфекция предметов и поверхностей путем распыления антисептических составов.

Вообще, рассматриваемые устройства можно с легкостью использовать для распыления практически всех субстанций, которые могут легко переходить в мелкодисперсное состояние.

Основные разновидности краскопультов

Рассматриваемое оборудование бывает двух типов: пневматическое и электрическое.

Пневматические распылители появились первыми. Их особенность заключается в том, что частицы рабочего вещества подхватываются мощной струей воздуха (в это же время и разбиваются на мелкие капли), после чего вырываются наружу. Мощная струя воздуха обеспечивается компрессором, поэтому и этот тип устройств называется пневматическим. Посмотреть варианты можно здесь https://www.bigam.ru/catalog/elektricheskie-kraskopulty-5760/.

В электрических краскопультах поток воздуха генерируется с помощью специального электрического двигателя. Рабочее вещество подхватывается потоком, разбивается на мелкие капли, после чего выбрасываются наружу. Посмотреть основные варианты исполнения электрических устройств вы можете здесь https://www.bigam.ru/catalog/pnevmaticheskie-kraskopulty-5806/. Их особенностью является то, что они способны распылять даже вязкие субстанции. Используются краскопульты как в быту, так и в промышленности.

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