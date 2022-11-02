Краскопульты: что это, назначение и разновидности

Для этого рабочий состав раскладывается на мельчайшие частицы, после чего мелкодисперсная смесь вырывается наружу под большим давлением. В статье рассмотрим, что представляют собой краскопульты, каких разновидностей они бывают и для чего используются.
Краскопульты: особенности и преимущества использования
Первое преимущество использования краскопульта — ускорение малярных работ. Процесс покраски поверхности вручную занимает много времени, а вот с помощью рассматриваемого оборудования вы можете заметно сократить сроки. Также краскопульт можно свободно переносить из одного места в другое, им можно красить даже труднодоступные участки.
Второе преимущество — возможность использовать оборудование не только для покраски. Вот какой перечень работ можно еще выполнить с помощью этого инструмента:
Вообще, рассматриваемые устройства можно с легкостью использовать для распыления практически всех субстанций, которые могут легко переходить в мелкодисперсное состояние.
Основные разновидности краскопультов
Рассматриваемое оборудование бывает двух типов: пневматическое и электрическое.
Пневматические распылители появились первыми. Их особенность заключается в том, что частицы рабочего вещества подхватываются мощной струей воздуха (в это же время и разбиваются на мелкие капли), после чего вырываются наружу. Мощная струя воздуха обеспечивается компрессором, поэтому и этот тип устройств называется пневматическим. Посмотреть варианты можно здесь https://www.bigam.ru/catalog/elektricheskie-kraskopulty-5760/.
В электрических краскопультах поток воздуха генерируется с помощью специального электрического двигателя. Рабочее вещество подхватывается потоком, разбивается на мелкие капли, после чего выбрасываются наружу. Посмотреть основные варианты исполнения электрических устройств вы можете здесь https://www.bigam.ru/catalog/pnevmaticheskie-kraskopulty-5806/. Их особенностью является то, что они способны распылять даже вязкие субстанции. Используются краскопульты как в быту, так и в промышленности.
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