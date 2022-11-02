Так среди прочих действий жителям рекомендуют строго следовать инструкциям дежурных, спокойно сидеть на своих местах, соблюдать порядок приема пищи — не более трех раз в сутки при неработающей вентиляции, а также не шуметь, не ходить без необходимости, не распивать спиртное, а также не слушать музыку или радиоприемники без наушников. Также в инструкции указан список «тревожного набора», средств индивидуальной защиты и необходимых документов, которые следует взять с собой.