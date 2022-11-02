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Неизвестные в домах Ростова и Аксая расклеили инструкции на случай воздушной тревоги

2 ноября 12:26
Фото: 58.mchs.gov.ru

В Ростове и Аксае начали распространять инструкции на случай воздушной тревоги

Жители Ростова и ближайших городов сообщают, что в подъездах многоквартирных домов появились многостраничные памятки о том, как вести себя в случае воздушной тревоги, комментарии появились в соцсетях.

В соцсетях с конца октября начали появляться сообщения, что ростовчане все чаще замечают на дверях своих домов подробные памятки со списком действий, как вести себя в случае воздушной атаки.

Так, например, житель Аксая Владимир* [прим.редакции — имя изменено по желанию источника] предоставил редакции RostovGazeta фотографии четырехстраничной инструкции, как вести себя в подземных укрытиях в случае ЧС.

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Так среди прочих действий жителям рекомендуют строго следовать инструкциям дежурных, спокойно сидеть на своих местах, соблюдать порядок приема пищи — не более трех раз в сутки при неработающей вентиляции,  а также не шуметь, не ходить без необходимости, не распивать спиртное, а также не слушать музыку или радиоприемники без наушников. Также в инструкции указан список «тревожного набора», средств индивидуальной защиты и необходимых документов, которые следует взять с собой. 

«Садовая, 27. Все двери пяти подъездов увешаны этими памятками. Местная управляйка клеила. До сих пор висят», — рассказал о размещении памяток горожанин.

Тем не менее, появление некоторых инструкций в подъездах жилых домов в Ростовской области может быть связано с работой спецслужб Украины, которые стремятся посеять панику среди населения. 

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Ранее власти подтвердили, что приводят в порядок все сооружения гражданской обороны, включая укрытия в подвалах.

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#Спецоперация#Мобилизация#Происшествие#Средний уровень реагирования#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Аксай#Надежда Пустяк
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