В соцсетях с конца октября начали появляться сообщения, что ростовчане все чаще замечают на дверях своих домов подробные памятки со списком действий, как вести себя в случае воздушной атаки.
Так, например, житель Аксая Владимир* [прим.редакции — имя изменено по желанию источника] предоставил редакции RostovGazeta фотографии четырехстраничной инструкции, как вести себя в подземных укрытиях в случае ЧС.
Так среди прочих действий жителям рекомендуют строго следовать инструкциям дежурных, спокойно сидеть на своих местах, соблюдать порядок приема пищи — не более трех раз в сутки при неработающей вентиляции, а также не шуметь, не ходить без необходимости, не распивать спиртное, а также не слушать музыку или радиоприемники без наушников. Также в инструкции указан список «тревожного набора», средств индивидуальной защиты и необходимых документов, которые следует взять с собой.
«Садовая, 27. Все двери пяти подъездов увешаны этими памятками. Местная управляйка клеила. До сих пор висят», — рассказал о размещении памяток горожанин.
Тем не менее, появление некоторых инструкций в подъездах жилых домов в Ростовской области может быть связано с работой спецслужб Украины, которые стремятся посеять панику среди населения.
Ранее власти подтвердили, что приводят в порядок все сооружения гражданской обороны, включая укрытия в подвалах.