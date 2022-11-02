Одноклассники запустили игры в онлайн-чате с поддержкой

Геймификация в чате с поддержкой поможет пользователям интересно провести время в период ожидания ответа сотрудника. Чтобы воспользоваться новой опцией в ОК при обращении в Службу поддержки, достаточно нажать на кнопку «Играть» в чате. Из вкладки с игрой можно в любой момент вернуться в диалог, при этом результат игры сохранится. Функционал доступен как владельцам смартфонов на Android, так и в мобильной и десктопной версиях ОК. В ближайшее время линейка игр пополнится.