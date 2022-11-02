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Под Ростовом на М-4 «Дон» зерновоз организовал 24-километровый затор 2 ноября

2 ноября 09:04
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
ДТП с зерновозом 2 ноября в Ростове
Под Ростовом перевернувшийся утром зерновоз создал 24-километровую пробку на М-4 «Дон», данные об этом предоставил сервис «Яндекс. Карты».

В среду, 2 ноября, ранним утром на М-4 “Дон” на участке Е50 перевернулся зерновоз. Очевидцы сообщили об этом около 08.30 мск, однако до 12.00 мск участок все еще остается парализован пробкой, которая растянулась от Левобережной улицы, 32 до озера Песчаного в Ольгинском сельском поселении Аксайского района. 

Согласно сервису, на проезд этого участка потребуется потратить около получаса с учетом того, что на этой же трассе идут дорожные работы. 

В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области сообщили, что авария закончилась механическими повреждениями грузового автомобиля, никто не пострадал.  

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Фото: Яндекс.Карты
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Ранее другая авария остановила движение в центре Ростова.

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