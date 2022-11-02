В среду, 2 ноября, ранним утром на М-4 “Дон” на участке Е50 перевернулся зерновоз. Очевидцы сообщили об этом около 08.30 мск, однако до 12.00 мск участок все еще остается парализован пробкой, которая растянулась от Левобережной улицы, 32 до озера Песчаного в Ольгинском сельском поселении Аксайского района.
Согласно сервису, на проезд этого участка потребуется потратить около получаса с учетом того, что на этой же трассе идут дорожные работы.
В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области сообщили, что авария закончилась механическими повреждениями грузового автомобиля, никто не пострадал.