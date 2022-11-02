По словам собеседника, идущий на преступление человек не сможет вести себя спокойно, как ни в чем не бывало. При передвижении по городу он будет постоянно озираться, смотреть по сторонам, убеждаясь в отсутствии слежки.
«Точно также и украинские диверсанты. Эти люди знают и прекрасно осознают, что идут на плохое дело. Я не верю в возможности зомбирования. Нормальный человек всегда осознанно идет на преступление. При этом он тоже боится смерти. Поэтому, диверсант будет осторожничать и озираться, надеясь остаться незаметным и безнаказанным», - отмечает Амурхан Яндиев.
Спикер уверен, что различного рода орудия для планируемого преступления, такие люди вряд ли будут носить с собой. Это будет спрятано или в тайнике на улице, или на съемной квартире.
«Поэтому сегодня правоохранительные органы должны усилить контроль над теми, кто снимает квартиры. Это большая работа, и ее должны вести участковые инспекторы. В этом вопросе, я считаю, они смогут добиться большего, чем спецслужбы», - делится мнением следователь.
В зоне особого внимания, по словам эксперта, должны находится молодые люди, которые продолжают носить медицинские маски на улице. Их обязательно надо брать на карандаш.
«Понятно, что после пандемии коронавируса, многие пожилые люди и сегодня продолжают носить маски, оберегая свое здоровье. Но когда на улице встречается в молодой человек до 40-45 лет в маске — это должно вызывать настороженность. За такими людьми надо приглядывать», - убежден собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в ВОЗ порекомендовали вернуть маски и вакцинацию от коронавируса.