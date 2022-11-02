«Точно также и украинские диверсанты. Эти люди знают и прекрасно осознают, что идут на плохое дело. Я не верю в возможности зомбирования. Нормальный человек всегда осознанно идет на преступление. При этом он тоже боится смерти. Поэтому, диверсант будет осторожничать и озираться, надеясь остаться незаметным и безнаказанным», - отмечает Амурхан Яндиев.