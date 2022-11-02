Правительство в РФ выделит 605 млн рублей на ремонт коллектора в Ростове

Документ уже подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Деньги область получит в этом году, но освоит в последующих.
В 2023 году планируется потратить 188 миллионов, в 2024 - 417 миллионов. Средства также направят и другим субъектам. Так, Амурской области переведут 288 миллионов, Ингушетии - 559 миллионов.
По данным СМИ, Ростовская область направит деньги на реконструкцию коллектора в донской столице. Все это должно повысить качество коммунальных услуг.
Ранее стало известно, что на перевооружение порта Таганрога потратят более 316 миллионов рублей.