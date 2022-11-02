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Правительство в РФ выделит 605 млн рублей на ремонт коллектора в Ростове

2 ноября 13:11
Фото: rostov-gorod.ru
ремонт коллектора в Ростове
Ростовская область получит из федерального бюджета 605,8 миллиона рублей, следует из распоряжения правительства России.

Документ уже подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Деньги область получит в этом году, но освоит в последующих.

В 2023 году планируется потратить 188 миллионов, в 2024 - 417 миллионов. Средства также направят и другим субъектам. Так, Амурской области переведут 288 миллионов, Ингушетии - 559 миллионов.

На перевооружение порта Таганрога потратят более 316 миллионов рублей
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По данным СМИ, Ростовская область направит деньги на реконструкцию коллектора в донской столице. Все это должно повысить качество коммунальных услуг. 

Ранее стало известно, что на перевооружение порта Таганрога потратят более 316 миллионов рублей.


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#Илья Протвинов#Коллектор#Ремонт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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