Напомним, трагедия, жертвой которой стала Анна Козырева, произошла 30 октября в Майкопском районе Адыгеи. Туда она прибыла в качестве туристки. 48-летний житель предложил ей полетать на дельтаплане. Однако во время полета у летательного средства сломалось крыло, и он рухнул. Анна и пилот погибли на месте. Позже выяснилось, что у мужчины не было разрешения на полеты.