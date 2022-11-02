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Родственникам погибшей в горах Адыгеи ростовчанки не на что ее кремировать

2 ноября 16:50
Фото: Социальные сети
Семья трагически разбившейся на дельтаплане ростовчанки Анны Козыревой просит помочь в организации ее похорон, сообщают СМИ.

Родственники, разбившейся на дельтаплане в Адыгее ростовчанки Анны Козыревой, просят помочь им со сбором средств на кремацию. У погибшей женщины остались муж и четверо детей, уточняет «Молот». Родственники признаются, что случившееся является для них огромной трагедией. Они решили кремировать Анну, однако на это не хватает средств. Всех неравнодушных дети и муж ростовчанки просят о финансовой поддержке в организации похорон.

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Напомним, трагедия, жертвой которой стала Анна Козырева, произошла 30 октября в Майкопском районе Адыгеи. Туда она прибыла в качестве туристки. 48-летний житель предложил ей полетать на дельтаплане. Однако во время полета у летательного средства сломалось крыло, и он рухнул. Анна и пилот погибли на месте. Позже выяснилось, что у мужчины не было разрешения на полеты.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
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