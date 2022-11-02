Родственники, разбившейся на дельтаплане в Адыгее ростовчанки Анны Козыревой, просят помочь им со сбором средств на кремацию. У погибшей женщины остались муж и четверо детей, уточняет «Молот». Родственники признаются, что случившееся является для них огромной трагедией. Они решили кремировать Анну, однако на это не хватает средств. Всех неравнодушных дети и муж ростовчанки просят о финансовой поддержке в организации похорон.
Напомним, трагедия, жертвой которой стала Анна Козырева, произошла 30 октября в Майкопском районе Адыгеи. Туда она прибыла в качестве туристки. 48-летний житель предложил ей полетать на дельтаплане. Однако во время полета у летательного средства сломалось крыло, и он рухнул. Анна и пилот погибли на месте. Позже выяснилось, что у мужчины не было разрешения на полеты.