Продюсер Андрей Разин на днях заявил о сборе нового состава группы «Ласковый май». По его словам, он планирует воссоздать группу заново. Причем так же, из молодых талантливых ребят. Продюсер подчеркнул, что персонально для них уже делают страницу в соцсетях.
«Это заявление, конечно же, вызывает интерес, и, как минимум тем, что «Ласковый май» не будет забыт», - отмечает Андрей Гуров.
Однако спикер сомневается, что новая группа сможет быстро получить такую же народную любовь, которая была у их первопроходцев.
«Это игра. Но в целом, наблюдая за Андреем Александровичем [Разиным — прим. редакции] заметно, что он всегда делает какие-то интересные заявления и будоражит умы наших людей», - делится точкой зрения ростовский участник «Ласкового мая».
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