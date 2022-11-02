Продюсер Андрей Разин на днях заявил о сборе нового состава группы «Ласковый май». По его словам, он планирует воссоздать группу заново. Причем так же, из молодых талантливых ребят. Продюсер подчеркнул, что персонально для них уже делают страницу в соцсетях.