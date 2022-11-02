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Ростовский участник группы «Ласковый май» высказался о воссоздании группы

2 ноября 08:43
Фото: Александр Осипов/CC BY SA2.0 / wikimedia.org
Юрий Шатунов
Андрей Разин всегда отличался оригинальными идеями. Но если он что-то заявляет, не обязательно, что это будет, сообщил RostovGazeta ростовский участник группы «Ласковый май» Андрей Гуров.

Продюсер Андрей Разин на днях заявил о сборе нового состава группы «Ласковый май». По его словам, он планирует воссоздать группу заново. Причем так же, из молодых талантливых ребят. Продюсер подчеркнул, что персонально для них уже делают страницу в соцсетях.

«Это заявление, конечно же, вызывает интерес, и, как минимум тем, что «Ласковый май» не будет забыт», - отмечает Андрей Гуров.

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Однако спикер сомневается, что новая группа сможет быстро получить такую же народную любовь, которая была у их первопроходцев.

«Это игра. Но в целом, наблюдая за Андреем Александровичем [Разиным — прим. редакции] заметно, что он всегда делает какие-то интересные заявления и будоражит умы наших людей», - делится точкой зрения ростовский участник «Ласкового мая».

Ранее RostovGazeta сообщала о том, как фанаты устроили дискотеки на могиле Юрия Шатунова.

 

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