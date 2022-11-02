Глава Таганрога Михаил Солоницин и мэр города Цзинин в Китае Юй Юншен подписали договор об установлении побратимских отношений. Торжественная церемония проходит в дистанционном формате.
Отмечается, что города имеют давнюю историю сотрудничества, которая сейчас выйдет на новый уровень. Несмотря на географическую отдаленность Таганрога и Цзинина, с 2009 года между ними шел активный культурный и учебный обмен. Например, китайские дети участвовали в конкурсе рисунков, посвященном произведениям таганрожца Антона Чехова, а студенты из Таганрога ездили по обмену учиться в университеты Цзинина.
Напомним, Цзинин находится в китайской провинции Шаньдун. Это один из крупнейших центров конфуцианства. В городе проживает порядка 8,3 миллиона человек. Для сравнения в Таганроге численность населения не превышает 250 тысяч человек.
Между тем Ростов хочет стать побратим с африканским городом Лусака.