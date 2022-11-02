Отмечается, что города имеют давнюю историю сотрудничества, которая сейчас выйдет на новый уровень. Несмотря на географическую отдаленность Таганрога и Цзинина, с 2009 года между ними шел активный культурный и учебный обмен. Например, китайские дети участвовали в конкурсе рисунков, посвященном произведениям таганрожца Антона Чехова, а студенты из Таганрога ездили по обмену учиться в университеты Цзинина.