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Таганрог стал побратим с восьмимиллионным китайским городом Цзинином

2 ноября 13:41
Фото: Zhangzhugang/CC BY/wikimedia.org
Вокзал в городе Цзинин
Таганрог Ростовской области установил побратимские отношения с городом Цзинин в Китае, об этом сообщается на сайте местной мэрии.

Глава Таганрога Михаил Солоницин и мэр города Цзинин в Китае Юй Юншен подписали договор об установлении побратимских отношений. Торжественная церемония проходит в дистанционном формате.

Отмечается, что города имеют давнюю историю сотрудничества, которая сейчас выйдет на новый уровень. Несмотря на географическую отдаленность Таганрога и Цзинина, с 2009 года между ними шел активный культурный и учебный обмен. Например, китайские дети участвовали в конкурсе рисунков, посвященном произведениям таганрожца Антона Чехова, а студенты из Таганрога ездили по обмену учиться в университеты Цзинина.

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Напомним, Цзинин находится в китайской провинции Шаньдун. Это один из крупнейших центров конфуцианства. В городе проживает порядка 8,3 миллиона человек. Для сравнения в Таганроге численность населения не превышает 250 тысяч человек. 

Между тем Ростов хочет стать побратим с африканским городом Лусака.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Таганрог#Международные отношения
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