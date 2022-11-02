С начала нынешнего года сотрудники Южного таможенного управления изъяли у нарушителей более 100 миллионов рублей наличными. Деньги пытались вывезти из страны тайно, без оформления соответствующей декларации.
Сообщается, что по факту правонарушений возбуждено 11 уголовных и 21 административное дело.
Жителям Ростовской области напоминают, что с весны 2022 года при вывозе из страны денежных средств свыше 100 тысяч долларов необходимо оформлять специальную декларацию, подкрепленную документами, подтверждающими происхождение финансов.
Ранее канал контрабанды оружия в США, Канаду и Францию пресекли таможенники в Ростове.