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Таможенники Ростовской области не дали вывезти из страны более 100 миллионов рублей

2 ноября 17:21
Фото: 1MI
Из Ростовской области за рубеж пытались вывезти более 100 миллионов рублей наличными, сообщили таможенники Ростовской области.

С начала нынешнего года сотрудники Южного таможенного управления изъяли у нарушителей более 100 миллионов рублей наличными. Деньги пытались вывезти из страны тайно, без оформления соответствующей декларации.

Сообщается, что по факту правонарушений возбуждено 11 уголовных и 21 административное дело.

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Жителям Ростовской области напоминают, что с весны 2022 года при вывозе из страны денежных средств свыше 100 тысяч долларов необходимо оформлять специальную декларацию, подкрепленную документами, подтверждающими происхождение финансов.

Ранее канал контрабанды оружия в США, Канаду и Францию пресекли таможенники в Ростове.

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