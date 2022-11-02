rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Темные аллеи»: ростовчане пожаловались на отключение освещения на Западном

2 ноября 11:10
Фото: rostovgazeta.ru
Плохое освещение в парке Плевен в Ростове
На освещении на Западном в Ростове, видимо, решили экономить. Фонари во дворах и парках светят очень тускло. В темное время суток практически ничего не видно, сообщили RostovGazeta местные жители.

Ростовчане жалуются, что при наступлении вечера западный район в Ростове погружается в темноту. По их словам, фонари светят очень тускло.

«Вроде бы фонари работают — горят, но светят еле-еле. Да так, что ничего вокруг не видно!» — жалуются люди.

Проблему с уличным освещением признали власти Ростова
Узнать подробнее

Жители рассказывают, что освещения местами не хватает настолько, что многие вынуждены подсвечивать себе путь мобильным телефоном.

«Вот тебе и новые технологии», — возмущаются ростовчане.

Они добавляют, что в этом году тусклое освещение наблюдается не только во дворах жилых домов, но и в некоторых парках. В частности, по их словам, катастрофически не хватает света на Аллее роз -  в нижнем парке Плевен. 

Новый фонтан на Аллее роз в Ростове закрылся спустя неделю после открытия
Узнать подробнее

«Освещение в парке такое, что уже через метр ребенка не видно. Как вечером гулять с детьми в такую темень? Что вообще происходит?» - недоумевают отдыхающие.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на Аллее роз появился новый светомузыкальный фонтан. 

Читайте также:
Открытие обещанного властями фонтана на Аллее роз в Ростове перенесли на 1 июняСветомузыкальный фонтан на Аллее роз снова отключили в Ростове с 12 августаТруп женщины обнаружили прохожие в канаве у Аллеи Роз в Ростове 17 февраля
#Дарья Демидова#Город#Благоустройство#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Плохое освещение#Тусклые фонари#Нехватка освещения#Городское освещение#Видео
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12