«Темные аллеи»: ростовчане пожаловались на отключение освещения на Западном

Ростовчане жалуются, что при наступлении вечера западный район в Ростове погружается в темноту. По их словам, фонари светят очень тускло.
«Вроде бы фонари работают — горят, но светят еле-еле. Да так, что ничего вокруг не видно!» — жалуются люди.
Жители рассказывают, что освещения местами не хватает настолько, что многие вынуждены подсвечивать себе путь мобильным телефоном.
«Вот тебе и новые технологии», — возмущаются ростовчане.
Они добавляют, что в этом году тусклое освещение наблюдается не только во дворах жилых домов, но и в некоторых парках. В частности, по их словам, катастрофически не хватает света на Аллее роз - в нижнем парке Плевен.
«Освещение в парке такое, что уже через метр ребенка не видно. Как вечером гулять с детьми в такую темень? Что вообще происходит?» - недоумевают отдыхающие.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на Аллее роз появился новый светомузыкальный фонтан.