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Трассу из Ростовской области в Крым отремонтируют уже к 1 декабря

2 ноября 13:28
Фото: donland.ru
Трасса в Ростовской области
Ремонт трассы из Ростовской области в Крым завершится меньше, чем через месяц, заверил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ремонт трассы, соединяющей Ростовскую области и Крым, завершится к 1 декабря этого года. Протяженность дорожного полотна составляет порядка 380 километров. Она будет пролегать через Новоазовск до Джанкоя, уточняет слова чиновника РИА «Новости».

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Сообщается, что трасса уже сейчас обслуживает весь потом грузовых автомобилей, которые не могут проехать через Крымский мост.

Ранее Сергей Аксенов предложил пломбировать после осмотра в Ростове-на-Дону грузы, которые везут в Крым. Это позволит упростить процедуру въезда грузовиков на полуостров.

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#Крымский мост#Новости#Ростовская область#Крым#Сергей Аксенов#Дорога#Ремонт дорог#Виктория Прутковская
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