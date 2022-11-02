Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ремонт трассы, соединяющей Ростовскую области и Крым, завершится к 1 декабря этого года. Протяженность дорожного полотна составляет порядка 380 километров. Она будет пролегать через Новоазовск до Джанкоя, уточняет слова чиновника РИА «Новости».
Сообщается, что трасса уже сейчас обслуживает весь потом грузовых автомобилей, которые не могут проехать через Крымский мост.
Ранее Сергей Аксенов предложил пломбировать после осмотра в Ростове-на-Дону грузы, которые везут в Крым. Это позволит упростить процедуру въезда грузовиков на полуостров.