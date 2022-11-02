Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ремонт трассы, соединяющей Ростовскую области и Крым, завершится к 1 декабря этого года. Протяженность дорожного полотна составляет порядка 380 километров. Она будет пролегать через Новоазовск до Джанкоя, уточняет слова чиновника РИА «Новости».