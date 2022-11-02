Центры «Мой бизнес» Ростовской области оказали 28 тыс консультаций

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Директор АНО МФК «РРАПП» Яна Куринова рассказала, что центры «Мой бизнес» появились в регионе в 2019 году. Губернатор Василий Голубев предложил сделать целую сеть учреждений, чтобы госпомощь стала более доступной. Теперь центры открыты сразу в нескольких городах, в том числе Волгодонске, Таганроге, Миллерово, Новочеркасске, Шахтах.