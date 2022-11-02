Центры «Мой бизнес» Ростовской области оказали 28 тыс консультаций

Они касались различных аспектов ведения бизнеса. Большинство обращений были связаны с финансовыми инструментами, в том числе льготным микрофинансированием. В рамках программы, представители бизнеса могут получить до пяти миллионов рублей по ставке от 1% годовых.
В этом году более 450 предпринимателей и самозанятых воспользовались государственной поддержкой в виде микрозаймов. Им требовались деньги на пополнение оборотных и закупку основных средств. Всего выдали более 1,1 миллиарда рублей.
Доступные финансы предоставляет Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП»). Оно является управляющей компанией центров «Мой бизнес» Ростовской области.
Чтобы подать заявку на получение выгодного микрозайма, нужно перейти по ссылке.
Директор АНО МФК «РРАПП» Яна Куринова рассказала, что центры «Мой бизнес» появились в регионе в 2019 году. Губернатор Василий Голубев предложил сделать целую сеть учреждений, чтобы госпомощь стала более доступной. Теперь центры открыты сразу в нескольких городах, в том числе Волгодонске, Таганроге, Миллерово, Новочеркасске, Шахтах.
В Ростове располагается региональный центр, а в Азове и селе Крым Мясниковского района — консультационные пункты.
«Всего за время работы центры оказали более 150 тысяч различных услуг и мер поддержки», — уточнила Яна Куринова.
Добавим, что консультации обратившимся оказывают бесплатно. Востребованной является помощь по вопросам налогообложения, порядка представления отчетности в налоговый орган, уплате страховых взносов.
Специалисты центров помогают заявителям пройти процедуру регистрации бизнеса. В том числе определиться с организационно-правовой формой ведения предпринимательской деятельности, выбрать оптимальную систему налогообложения, подготовить учредительные документы и бизнес-план.
Так, жительница Ростова Евгения Королева при помощи центра открыла свое дело по пошиву домашней одежды. Она рассказала, что после регистрации ИП решила выйти на маркетплейсы, но ей потребовалась сертификация товаров.
«В центре „Мой бизнес“ мне бесплатно помогли быстро оформить документы», — отметила довольная ростовчанка.
Другой житель города Вадим Ненашев решил открыть пекарню и обратился за помощью в один из центров. Ему помогли пройти регистрацию и получить стартовый капитал. На эти деньги он приобрел холодильники и кондиционер.
«Оборудование необходимо для работы с кондитерскими изделиями и шоколадом. Мы все готовим по авторским рецептам, все делается из натуральных продуктов, без искусственных добавок», — рассказал о своем деле предприниматель.
Чтобы получить консультацию, нужно набрать номер «горячей линии» — 8-804-333-32-31. Она работает без перерывов и выходных.
Если необходима очная консультация, то можно посетить один из центров:
Ростов-на-Дону, на улице Седова 6/3, 1 этаж
Таганрог, улицы Петровская, 29-2, 1 этаж
Шахты, пер. Шишкина, 162, 2 этаж
Волгодонск, улица Морская, 102 А, 1 этаж
Новочеркасск, улица Атаманская, 40 А, 1 этаж
Миллерово, Газетный переулок, 5 А
Село Крым Мясниковского района, улица Большесальская, 1 Б.
На сайте mbrostov.ru есть онлайн-чат, где можно задать вопросы. Это же можно сделать в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram-канал.
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА». Реклама
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